Bonds Europe: le marché de la dette finit la semaine sur une détente

Paris (awp/afp) - Le marché de la dette en zone euro s'est globalement détendu vendredi, le taux allemand à 10 ans ayant touché un plus bas historique en cours de séance, dans un contexte toujours incertain entre guerre commerciale, politique monétaire de la Fed et pétrole.

"Il y a eu deux temps dans la journée. Dans la matinée jusqu'en début d'après-midi, les taux des pays +core+ (jugés les plus solides de la zone euro, NDLR) ont continué de baisser si bien que les taux allemands à 10 ans ont touché leur plus bas historique en séance (-0,27%)", a indiqué à l'AFP Eric Bourguignon, directeur général délégué de Swiss Life Asset Management France. "Puis les taux se sont un peu redressés dans l'après-midi après la publication d'indicateurs américains d'assez bonne facture."

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont sensiblement progressé en mai, même si leur hausse de 0,5% est un peu inférieure aux prévisions, selon les chiffres du département du Commerce. Les stocks des entreprises manufacturières et de distribution ont pour leur part grimpé de 0,5% en avril après avoir stagné le mois précédent.

"En raison de ces bons chiffres, on a assisté à un moindre intérêt pour les dettes qui jouent le rôle de valeur refuge", a expliqué M. Bourguignon. Car "quand les événements sont favorables à l'économie, on délaisse les actifs sans risque qui servent de protection pour se diriger vers des actifs un peu plus risqués".

Ainsi, les dettes des pays périphériques de la zone euro ont connu une détente un peu plus marquée.

Plus globalement, "la toile de fond des marchés reste la même" et s'articule notamment autour de la guerre commerciale sino-américaine, "le souci majeur" des opérateurs de marchés, a jugé le spécialiste.

A ce sujet majeur s'ajoutent également les inquiétudes autour des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran. Les deux pays sont engagés dans une guerre des mots après des attaques contre deux pétroliers dans la région du Golfe, où les fortes tensions entre les deux pays ennemis font craindre un embrasement.

Compte tenu de cet environnement, "les marchés ont plus que jamais la conviction que les Banques centrales vont rester extrêmement complaisantes et en particulier la Fed" qui doit se réunir les 19 et 20 juin, a rappelé Eric Bourguignon.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne s'est détendu à -0,256% contre -0,244% jeudi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le rendement de même maturité de la France a suivi la même trajectoire, terminant à 0,092% contre 0,108%, à l'instar de l'Italie, qui a clôturé à 2,345% contre 2,353%.

Celui de l'Espagne a connu une détente plus marquée, à 0,498% contre 0,537%.

Le taux du Royaume-Uni a peu évolué à 0,845% contre 0,834%.

Aux États-Unis, le rendement à 10 ans baissait à 2,082% contre 2,095%, celui à 30 ans à 2,582% contre 2,600%. Celui à deux ans s'établissait de son côté à 1,842%, contre 1,836%.

afp/rp