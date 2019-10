Bonds Europe: le marché de la dette sans réelle tendance

Paris (awp/afp) - Le marché européen de la dette est resté sans réelle tendance vendredi, clôturant une semaine riche en émissions de dettes qui ont suscité une forte demande dans un contexte économique dégradé.

"Il y a eu de la volatilité cette semaine avec des problématiques macroéconomiques importantes et beaucoup d'émissions sur le marché primaire qui se sont bien passées", que ce soit en France, en Espagne jeudi ou en Italie mercredi, a récapitulé Julien Rolland, gérant obligataire spécialiste des taux souverains chez Aviva Investors.

"Sur la semaine, les taux sont restés stables en Europe mais aux Etats-Unis, il y a eu une forte baisse, notamment sur le taux à 10 ans" qui se rapproche de ses points bas, a souligné le spécialiste.

Uniquement sur la séance de vendredi, "il y a eu une petite réaction aux données sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis qui étaient globalement mitigées", les taux de rendements américains remontant légèrement après la publication de ces chiffres, a-t-il observé.

En revanche, "il n'y a pas tellement de réaction sur le marché européen", a ajouté l'expert.

Les créations de postes aux Etats-Unis en septembre ont été conformes aux attentes de marché mais, signe positif, leur nombre a été révisé à la hausse pour août. Le taux de chômage est en baisse à 3,5% en septembre, au plus bas depuis presque 50 ans.

"C'est un petit soulagement dans un environnement macroéconomique qui se dégrade de semaine en semaine", a constaté M. Rolland, évoquant notamment le ralentissement de la croissance de l'activité dans les services aux Etats-Unis et en Europe.

Et de mentionner aussi les baisses importantes des perspectives de croissance en Allemagne en 2019 et 2020 par les principaux instituts de recherche du pays, ainsi que la révision à la baisse vendredi des prévisions de croissance de l'Autriche pour 2020 par l'institut Wifo, ces deux pays étant parmi les plus solides de la zone euro.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne (Bund) a peu bougé, à -0,590 % contre -0,593% jeudi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a suivi le même mouvement, à -0,286% contre -0,292%. Les rendements à dix ans de l'Espagne et de l'Italie ont reculé marginalement, respectivement à 0,125% et 0,829% contre 0,126% et 0,823%.

Au Royaume-Uni, le taux d'emprunt à 10 ans a baissé, à 0,439% contre 0,466%.

Aux États-Unis, le taux à dix ans se détendait marginalement, à 1,520% contre 1,534%, tout comme celui à 30 ans, à 2,016% contre 2,032%. Le taux à deux ans s'affichait pour sa part à 1,406%, contre 1,390%.

afp/rp