Bonds Europe: le marché de la dette temporise face à l'incertitude politique

Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt européens ont peu évolué mardi, les investisseurs préférant jouer la prudence en attendant le dénouement de plusieurs feuilletons politiques, à commencer par celui du Brexit.

"Le marché est plutôt attentiste, il devrait le rester jusqu'au 11 décembre", date à laquelle le Parlement britannique se prononcera sur le projet de divorce, négocié pendant des mois avec l'Union européenne, a commenté auprès de l'AFP Jean-François Robin, un stratégiste obligataire de Natixis.

La Première ministre britannique, Theresa May, s'échine à convaincre les députés de soutenir ce projet de retrait qui suscite un grand scepticisme, y compris au sein de son propre camp conservateur.

Un rejet serait "un retour à la case départ" qui "ouvrirait la porte à plus de divisions et d'incertitude", a averti lundi Theresa May.

"Les obligations sont un peu soutenues car les investisseurs se montrent plutôt réticents à prendre des risques, il y a des craintes par rapport au Brexit et à l'Italie", a souligné M. Robin.

La coalition populiste au pouvoir en Italie a "mis de l'eau dans son vin" au sujet de sa proposition de budget, rejeté par la Commission européenne, mais le marché reste dans l'attente d'une "confirmation", a estimé l'expert.

"Si durant la négociation (avec Bruxelles) le déficit doit diminuer un peu, pour nous, cela n'est pas important", a déclaré lundi Luigi Di Maio, le leader du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), un des deux partis de la coalition au pouvoir en Italie avec la Ligue (extrême droite).

La proposition de budget de l'Italie prévoit officiellement un déficit à 2,4% du PIB pour 2019.

En outre, le marché était incité à la prudence à quelques jours de la rencontre entre le président américain, Donald Trump, et son homologue chinois, Xi Jinping, en marge du G20.

Trump a affirmé lundi soir qu'il était "hautement improbable" qu'il gèle la hausse prévue de taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits importés de Chine.

À 18H00 (17H00 GMT), le taux à 10 ans de l'Allemagne s'est stabilisé à 0,350%, contre 0,361% à la clôture lundi sur le marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a suivi la même tendance, terminant à 0,731%, contre 0,739%, tout comme celui de l'Espagne, à 1,554% contre 1,562%.

Le rendement italien a légèrement progressé à 3,289%, contre 3,269%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans est très légèrement descendu à 1,392%, contre 1,410%.

Aux États-Unis, le rendement à 10 ans progressait légèrement, à 3,065% contre 3,054% lundi, à l'instar de celui à 30 ans, à 3,320% contre 3,311%. Celui à deux ans s'établissait à 2,833%, contre 2,830%.

afp/rp