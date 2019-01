Bonds Europe: le marché européen de la dette opte pour l'attentisme

Paris (awp/afp) - Le marché européen de la dette est resté plutôt stable lundi, cédant à l'attentisme, coincé entre un jour férié aux États-Unis et une réunion de la Banque centrale européenne jeudi.

"Les marchés européens ne marchent que sur une jambe aujourd'hui, les marchés américains étant fermés" pour cause de jour férié marquant la date anniversaire de la naissance de Martin Luther King, indique à l'AFP Eric Vanraes, gérant obligataire à la Banque Eric Sturdza.

"Si les marchés américains avaient été ouverts, nous aurions peut-être eu des taux plus bas aux États-Unis et encore un peu plus bas en Europe", car les raisons ne manquent pas entre le "shutdown", le pessimisme sur le Brexit, le ralentissement économique chinois et allemand, souligne-t-il.

À dix semaines seulement de la sortie prévue de l'UE, le 29 mars, la dirigeante conservatrice Theresa May doit trouver une voie pour éviter au Royaume-Uni une rupture sans accord, synonyme de risques de pénuries, d'embouteillages monstres autour des ports et d'effondrement de la livre.

Le FMI a appelé lundi Britanniques et Européens à mettre fin "impérativement" aux incertitudes entourant le Brexit, estimant que cette situation avait déjà pesé sur les investissements au Royaume-Uni.

Quant à la Chine, elle a vu sa croissance tomber à 6,6% en 2018, sa pire performance depuis 1990, sur fond d'efforts de désendettement, de consommation morose, d'une demande internationale terne et de guerre commerciale.

Le camp démocrate américain a par ailleurs rejeté une offre présidentielle de compromis pour financer un mur anti-immigration à la frontière, pomme de discorde à l'origine du "shutdown", le blocage budgétaire des services fédéraux qui a commencé le 22 décembre.

"L'Europe attend jeudi la réunion de la BCE" même s'il ne s'y "passera rien" en termes d'annonces de politique monétaire, selon M. Vanraes.

À 18H00 (17H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne a terminé quasiment stable à 0,255% contre 0,263% vendredi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a suivi la même trajectoire, à 0,655% contre 0,660%.

Le taux d'emprunt à 10 ans de l'Italie en a fait autant à 2,759%, contre 2,730%, tout comme celui de l'Espagne, à 1,366% contre 1,346%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans s'est en revanche un peu tendu à 1,528% contre 1,353%.

afp/rp