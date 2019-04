Bonds Europe: le marché fait du surplace à l'approche du week-end pascal

Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt européens à 10 ans ont peu varié mardi, certains se tendant très légèrement dans le sillage d'un mouvement entamé début avril, dans un marché de la dette calme à l'approche du week-end pascal.

"Il ne se passe pas grand-chose sur les marchés de taux, avec une variation infime des mouvements par rapport à hier", notamment due à "l'effet du week-end pascal", a constaté auprès de l'AFP Eric Bourguignon, directeur général délégué de Swiss Life Asset Management France.

"Les marchés se dirigent globalement plus vers les actifs risqués, ce qui provoque un arbitrage en défaveur des actifs non risqués que sont par excellence les emprunts d'Etat allemands et américains", a-t-il expliqué.

"Depuis début avril, le marché a connu quelques tensions sur les taux longs, traduisant un relatif dégagement observé sur les dettes sûres au profit des actifs plus risqués. On est dans la poursuite de cette petite tendance", a remis en contexte l'expert.

Ce "regain d'appétit pour le risque sur le marchés actions" est, selon M. Bourguignon, imputable à un retour d'"optimisme" quant à la conjoncture, après "des indicateurs plutôt rassurants en Chine" et "quelques indicateurs satisfaisants en Europe".

Il traduit aussi un "optimisme en ce qui concerne la guerre commerciale sino-américaine dont le marché attend de bonnes nouvelles assez prochainement", a-t-il ajouté.

Le moral des investisseurs allemands est remonté en avril à 3,1 points, passant en terrain positif pour la première fois depuis mars 2018, selon le baromètre de l'institut ZEW.

Pékin a fait état vendredi d'un fort rebond des exportations en mars, de quoi rassurer sur la compétitivité du géant économique.

En outre, "les marchés ont maintenant une très bonne visibilité sur les politiques des Banques centrales puisque la Fed et la BCE ont expliqué qu'elles n'allaient pas remonter leurs taux en 2019", ce qui les rassure, a souligné M. Bourguignon.

À 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne a très légèrement progressé à 0,064% contre 0,054% lundi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a fini stable à 0,416% contre 0,415%, à l'instar de celui de l'Espagne, à 1,079% contre 1,076% tandis que celui de l'Italie est un peu monté, à 2,591% contre 2,575%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique a terminé quasiment inchangé à 1,216% contre 1,217%.

Aux États-Unis, le rendement à 10 ans progressait à 2,585% contre 2,554% lundi, à l'instar de celui à 30 ans, à 2,989% contre 2,968%. Celui à deux ans s'établissait à 2,404% contre 2,392%.

afp/rp