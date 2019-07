Bonds Europe: le marché favorise l'attentisme avant d'en savoir plus sur la Fed

Paris (awp/afp) - Le marché de la dette a peu bougé mardi lors d'une séance dépourvue de rendez-vous de premier plan, les investisseurs s'interrogeant toujours sur les intentions de la Banque centrale américaine (Fed) à la veille d'une intervention de son patron.

"Le marché est assez attentiste" en raison notamment de "la publication vendredi des chiffres sur l'emploi américain qui ont surpris" et entraîné une légère tension sur les taux d'intérêt américains, a commenté auprès de l'AFP Nicolas Forest, directeur de la gestion obligataire chez Candriam.

Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont fortement augmenté en juin, tandis que le taux de chômage est légèrement remonté à 3,7% (+0,1 point) sous l'effet d'une plus forte participation au marché de l'emploi, a annoncé vendredi le ministère du Travail.

Les acteurs du marché tablent depuis la publication de ce rapport sur une politique monétaire moins accommodante qu'anticipé quelques semaines auparavant.

Dans ce contexte, "les intervenants de marché sont plutôt dans l'attente" de signaux de la part de la Fed avec les interventions mercredi et jeudi du patron de l'institution monétaire Jerome Powell devant le Congrès et de la réunion du Comité de politique monétaire (FOMC) les 30 et 31 juillet, a précisé M. Forest.

La publication mercredi après la clôture des marchés du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed sera également analysée de près.

En attendant ces échéances, "aujourd'hui ce qu'on voit sur le marché de la dette périphérique, c'est une (...) tension sur les taux grecs" suite à la victoire de la droite aux élections législatives, a encore indiqué le spécialiste. Selon lui, "il y a une respiration au lendemain d'une performance impressionnante" du taux grec à 10 ans.

L'Italie pour sa part s'est offert un mouvement de dette, tandis que "sur le reste, le marché est orienté calmement", a-t-il encore dit.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne, ou Bund, est légèrement monté à -0,358% contre -0,369% lundi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le taux à dix ans de la France a suivi la même tendance, terminant à -0,057% contre -0,073%.

Celui de l'Espagne a connu une très légère détente, à 0,413% contre 0,429%, tandis que l'Italie a connu une détente beaucoup plus prononcée, à 1,730% contre 1,781%.

Celui de la Grèce s'est fortement tendu, à 2,168% après s'être offert une belle détente la veille, où il avait terminé à 2,038%.

Le rendement à 10 ans du Royaume-Uni a peu bougé, à 0,718% contre 0,712%.

Aux États-Unis, le taux à dix ans évoluait à 2,056% contre 2,048% lundi, celui à trente ans à 2,541% contre 2,529%. Celui à deux ans s'établissait à 1,890%, identique à la clôture de la veille.

afp/rp