Bonds Europe: le marché marque une pause, regain d'appétit pour le risque

Paris (awp/afp) - Le marché de la dette en zone euro a connu de faibles variations vendredi, après deux séances de détente, tandis que le taux d'emprunt italien a été très recherché dans un contexte de regain d'appétit pour les actifs risqués.

"On aurait pu s'attendre à une petite tension" sur les taux d'emprunt européens "étant donné la bonne tenue des marchés actions et finalement on ne le voit pas", a souligné auprès de l'AFP Antoine Lesné, responsable stratégie et recherche de SPDR ETF (filiale de State Street Global Advisors).

"C'est une pause (...) après quelques jours de forte détente", a-t-il complété.

Les pays jugés les plus solides de la zone euro "ne bougent presque pas", a encore observé M. Lesné, tandis que l'Espagne profite de l'appétit pour "les actifs risqués, notamment les actions".

Le marché boursier s'est repris vendredi, après avoir nettement reculé la veille, même si les inquiétudes autour de la guerre commerciale dominaient encore tous les esprits.

En revanche, le taux d'emprunt italien a connu une détente assez nette, en raison du "ton un peu plus conciliant de Matteo Salvini (ministre italien de l'Intérieur et chef de la Ligue, NDLR) concernant une ouverture au dialogue avec la France et l'Allemagne" sur la question budgétaire, a noté l'expert.

L'Italie a également profité "des commentaires moins belliqueux de la Chine" dans son bras de fer commercial avec les Etats-Unis.

Dans le reste de l'actualité, la démission de la Première ministre Theresa May "a l'air d'avoir été plutôt bien digérée par le marché", a jugé M. Lesné.

Theresa May, usée par l'interminable casse-tête du Brexit qu'elle a échoué à mettre en oeuvre, a annoncé vendredi sa démission, au bord des larmes, renforçant l'hypothèse d'un départ du Royaume-Uni de l'UE sans accord.

Le marché suivait également l'actualité politique en Europe, alors que l'Irlande et la République tchèque votaient vendredi au deuxième jour des élections européennes qui attisent les ambitions des populistes à travers le continent, et se déroulent, côté irlandais, dans un climat d'inquiétude lié au Brexit.

Les statistiques du jour n'ont pas eu un grand impact sur la tenue de la séance, à l'image des commandes industrielles de biens durables aux Etats-Unis qui ont baissé un peu plus que prévu au mois d'avril.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne a terminé globalement stable, à -0,119% contre -0,122% jeudi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a suivi la même trajectoire, terminant à 0,279%, comme la veille.

Le taux d'emprunt à dix ans de l'Italie s'est quant à lui nettement détendu, à 2,549% contre 2,634%, tandis que celui de l'Espagne a reflué plus modestement, à 0,818% contre 0,846%.

Le taux de même échéance du Royaume-Uni a quant à lui fini sans grand changement, à 0,954% contre 0,951%.

Aux États-Unis, le rendement à 10 ans se stabilisait à 2,322% contre 2,319% jeudi, à l'instar de celui à 30 ans, à 2,752% contre 2,754%. Celui à deux ans s'établissait de son côté à 2,164% contre 2,146%.

afp/rp