Bonds Europe: le marché se détend dans l'attente d'une avancée sur le Brexit

Paris (awp/afp) - Le marché de la dette s'est légèrement détendu jeudi, dans l'attente d'une véritable avancée sur le Brexit, l'Italie profitant toujours pour sa part d'un budget 2020 bien accueilli.

"Le marché n'est finalement pas beaucoup plus avancé sur le Brexit", a expliqué à l'AFP Jean Sayegh, responsable de la gestion obligataire chez Lyxor.

"De fait les investisseurs savent juste qu'ils ne savent pas grand-chose. Car oui, Boris Johnson a trouvé un accord qui lui convient, mais cela ne veut pas dire qu'il va réussir à le faire approuver par son Parlement, alors que les unionistes nord-irlandais ont déjà dit non", a complété l'expert.

Un accord sur le Brexit a été annoncé jeudi par Londres et Bruxelles, juste avant un sommet européen, mais son adoption au Royaume-Uni semble déjà compromise après le rejet de l'opposition et des unionistes nord-irlandais.

Le marché "reste donc dans l'attente, et ce d'autant plus qu'au-delà du Brexit, les foyers d'incertitudes sont toujours nombreux", a relevé M. Sayegh en évoquant notamment la guerre commerciale et la situation géopolitique au Moyen-Orient.

"Et ce contexte incertain fait que la macroéconomie souffre, car personne ne va se lancer dans des projets pharaoniques avant un Brexit par exemple", selon l'expert.

Les nuages se sont ainsi épaissis au-dessus de l'Allemagne, qui a revu jeudi à la baisse ses prévisions de croissance pour l'an prochain. Et aux États-Unis, la production industrielle américaine s'est repliée tout comme les mises en chantier de logements en septembre.

Un budget italien "raisonnable"

A l'inverse, l'Italie a continué à profiter de la transmission à Bruxelles de son budget 2020, marqué par la lutte contre la fraude fiscale, un "New Deal" vert et une baisse des charges sur le travail, avec un déficit prévu à 2,2% du PIB.

"Pour les investisseurs, c'est la confirmation d'un budget raisonnable et acceptable par l'Union européenne, avec même marginalement un accord pour mettre en oeuvre un minimum de réformes", et cela favorise la détente, a noté auprès de l'AFP François Raynaud, gérant allocation d'actifs et dettes souveraines chez Edmond de Rothschild AM.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne (Bund) a un peu reculé à -0,412% contre -0,390% mercredi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le rendement de même maturité de la France a également légèrement reflué -0,119% contre -0,103%, tout comme celui de l'Espagne à 0,221% contre 0,243%. Le mouvement a été plus marqué pour celui de l'Italie à 0,886% contre 0,923%.

Au Royaume-Uni, le taux d'emprunt à 10 ans a également un peu baissé à 0,674% contre 0,707%.

Aux États-Unis, le taux à dix ans reculait un peu à 1,729% contre 1,740%, à l'instar de celui à 30 ans à 2,218% contre 2,225%. Le taux à deux ans s'affichait pour sa part à 1,569% contre 1,584%.

afp/rp