Bonds Europe: le marché se tend après son plongeon des derniers jours

Paris (awp/afp) - Le marché de la dette s'est tendu jeudi après son plongeon des derniers jours, l'Italie souffrant de son côté des questions sur l'avenir de sa coalition gouvernementale.

"Le marché est en phase de récupération après des mouvements spectaculaires hier. Il a profité de l'absence de mauvaises nouvelles en matière commerciale aujourd'hui", a souligné auprès de l'AFP Henrietta Pacquement, responsable obligataire chez Wells Fargo AM.

Une information évoquant l'éventualité que l'Allemagne émette de la dette pour financer des mesures en matière de changement climatique a en outre accentué la remontée des rendements en fin de séance, et ce même si, selon Bloomberg, le ministère des Finances a affirmé qu'aucune décision n'avait été prise.

"La combinaison de trois banques centrales - Inde, Thaïlande et Nouvelle Zélande - qui abaissent leurs taux directeurs, des tweets du président américain et le recul de production industrielle allemande en juin" ont généré une forte détente des taux d'emprunts mercredi, a rappelé Mme Pacquement.

"La situation à Hong Kong est également une source d'inquiétude, car c'est une importante place financière mondiale et la porte d'entrée vers la Chine", selon elle.

"En plein été, les mouvements sont aussi plus prononcés, a noté la spécialiste, avec moins d'intervenants et une liquidité plus basse".

Elections italiennes ?

"Aujourd'hui, ce sont les rendements italiens qui ont le plus bougé, les investisseurs s'interrogeant sur la tenue de nouvelle élections", a estimé l'experte.

La coalition au pouvoir en Italie, dominée par Matteo Salvini, semblait jeudi au bord de l'implosion, et les scénarios les plus divers se profilaient, du remaniement à un nouveau scrutin.

"En cas d'élections, une large partie du marché a tendance à anticiper une victoire de Matteo Salvini, a analysé Mme Pacquement, avec comme aspect positif un gouvernement plus fonctionnel, mais cela pourrait déboucher sur des négociations plus ardues avec Bruxelles sur le prochain budget du pays."

Toutefois le mouvement du jour reste "modéré pour le moment", surtout comparé aux tensions plus violentes que le pays a connues par le passé, a-t-elle nuancé. En outre, les rendements italiens se sont "détendus de façon considérable ces derniers temps" dans le sillage du marché obligataire.

La crainte de voir la croissance mondiale caler du fait de la relance des tensions commerciales par Donald Trump jeudi dernier a entraîné une forte détente des taux d'emprunts, qui profitaient déjà depuis un certain temps des discours accommodants des banques centrales.

Côté américain, "le pays a réalisé une émission à 10 ans hier, qui n'a pas eu une très bonne réception et qui a pesé un peu sur le marché aujourd'hui", a observé Mme Pacquement.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt allemand à 10 ans a progressé à -0,563% contre -0,586% mercredi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le rendement de même maturité de la France est également monté à -0,286% contre -0,317%, tout comme celui de l'Espagne, à 0,217% contre 0,164%.

Le mouvement a été plus prononcé pour celui de l'Italie à 1,530% contre 1,415%.

Le rendement du Royaume-Uni a également progressé à 0,517% contre 0,482%.

Aux États-Unis, le taux à dix ans montait un peu aussi à 1,758% contre 1,734% mercredi, à l'instar de celui à 30 ans, à 2,287% contre 2,252%. Enfin, le taux américain à deux ans s'établissait à 1,623% contre 1,607%.

afp/rp