Bonds Europe: le marché soulagé de la pause dans le conflit commercial sino-US

Paris (awp/afp) - Le marché de la dette a accueilli avec soulagement le cessez-le-feu commercial entre les États-Unis et la Chine en marge du G20, les investisseurs manifestant toutefois une petite réserve en attendant d'avoir plus de détails.

"La trêve commerciale soulage le marché, même si l'impact sur les taux d'emprunts n'est pas considérable", a relevé auprès de l'AFP René Defossez, stratégiste obligataire de Natixis.

Car, selon lui, "les investisseurs aimeraient en savoir un peu plus sur ce qui a été décidé entre les présidents chinois et américain, c'est ce qui explique que ce ne soit pas non plus l'euphorie".

"Le marché ne connaît pas le contenu exact de l'accord et n'exclut donc pas une énième volte-face, d'où une certaine prudence" et des taux d'emprunt qui ne bougent pas énormément.

Donald Trump et Xi Jinping se sont mis d'accord samedi sur une trêve dans la guerre commerciale qui menace les économies de leurs pays.

Aux termes de l'accord conclu pendant le sommet du G20 à Buenos Aires, la Maison Blanche a annoncé qu'elle allait repousser de 90 jours une hausse des tarifs douaniers sur les importations chinoises. Parallèlement, la Chine s'est engagée à augmenter les importations américaines.

Ce contexte plus apaisé a quand même permis aux taux italiens de se détendre.

"Le marché a corrigé un peu l'excès de pessimisme" au sujet de la situation budgétaire du pays, a noté M. Defossez.

Alors que les discussions entre l'Italie et la Commission européenne semblaient dans l'impasse, depuis le rejet le 23 octobre par Bruxelles du projet de budget italien, la coalition au pouvoir a commencé à envoyer des signes d'ouverture fin novembre.

À 18H00 (17H00 GMT), le taux à 10 ans de l'Allemagne a fini sans grand changement, à 0,306% contre 0,313% vendredi à la clôture sur le marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a également peu bougé, à 0,694% contre 0,684%, tout comme celui de l'Espagne, à 1,491% contre 1,502%.

Celui de l'Italie a reflué à 3,145%, contre 3,213%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans se détendait à 1,313%, contre 1,364%.

Aux États-Unis, le rendement à 10 ans bougeait peu à 2,995%, contre 2,988% vendredi, à l'instar de celui à 30 ans, à 3,293% contre 3,29%. Celui à deux ans s'établissait à 2,817%, contre 2,787%.

