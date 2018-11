Bonds Europe: légère détente des taux allemands et français, marché très calme

Paris (awp/afp) - Les rendements obligataires de l'Allemagne et de la France ont un peu baissé mardi tandis que ceux de l'Italie et de l'Espagne se sont stabilisés, le marché restant globalement très calme dans un contexte invitant à la prudence.

Le marché "est très calme, il ne se passe vraiment pas grand-chose aujourd'hui", a relevé auprès de l'AFP Geoffroy Lenoir, responsable des taux souverains en euros pour Aviva Investors.

Seule actualité notable: "une émission de dette italienne qui est destinée plutôt aux ménages", a-t-il ajouté.

"Sur ce type d'émissions, par le passé, on avait pu constater qu'il y avait une forte demande", or cette fois-ci, "la demande n'est pas au rendez-vous pour l'instant", a observé M. Lenoir, d'où un léger creusement de l'écart (ou "spread") entre le rendement italien et allemand à dix ans.

Le placement par l'Etat italien lundi et mardi de bons du Trésor auprès des particuliers a été très décevant, l'opération atteignant seulement 722 millions d'euros, ce qui témoigne d'une certaine inquiétude à investir sur la dette italienne. Ce BTP Italia est le premier émis depuis que la coalition populiste est entrée en fonction au printemps dans le pays.

Les opérateurs font preuve d'un "sentiment de prudence, avec pas mal d'inquiétudes sur la plupart des marchés", a encore avancé M. Lenoir.

La tendance est "très pessimiste et négative en ce moment", a-t-il complété.

Brexit, guerre commerciale sino-américaine ou encore budget italien: les sujets de préoccupations restent les mêmes, selon lui, mais en revanche "il y a moins d'échéances en termes de calendrier".

Aussi, pour le spécialiste, "nous nous projetons sur la fin d'année et sur l'année prochaine sans vraiment avoir à très court terme d'événement qui serait susceptible de changer ce sentiment" négatif, à l'exception du sommet du G20 en Argentine à la fin du mois, au cours duquel les présidents Donald Trump et Xi Jinping doivent se rencontrer.

"Pour l'instant, aucun déclencheur" à même de faire repartir les taux à la hausse "ne se matérialise", a-t-il estimé.

Par ailleurs, la Commission européenne doit présenter mercredi son opinion sur les projets de budget des Etats membres. Celle sur l'Italie est particulièrement attendue, car son budget, largement en dehors des clous européens, a déjà été rejeté par Bruxelles.

L'exécutif européen pourrait décider de lancer la première étape vers l'ouverture d'une "procédure pour déficit excessif", qui peut aboutir à terme à des sanctions financières.

A 18H00 (17H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne a reculé à 0,350% contre 0,373% lundi à la clôture du marché secondaire.

Le taux d'emprunt de la France pour la même échéance a suivi une trajectoire similaire, terminant à 0,758% contre 0,780%.

Le rendement de même maturité de l'Italie s'est pour sa part stabilisé à 3,617% contre 3,597% la veille, tout comme celui de l'Espagne, à 1,647% contre 1,650%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans a également peu varié, finissant à 1,383% contre 1,378%.

A la clôture des marchés européens, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis baissait légèrement, à 3,054% contre 3,063% lundi, de même que celui à 30 ans, à 3,310% contre 3,321%. Celui à deux ans s'établissait à 2,798% contre 2,789%.

