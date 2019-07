Bonds Europe: légère détente en anticipation des mesures de soutien

Paris (awp/afp) - Le marché européen de la dette s'est légèrement détendu mercredi, les investisseurs anticipant des mesures de soutien pour la zone euro lors de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne la semaine prochaine.

"Il y a eu une phase de correction assez forte la semaine dernière après des chiffres américains et notamment l'inflation. Là, le marché se reprend, les taux rebaissent en anticipation de la future réunion de la BCE la semaine prochaine", explique à l'AFP Patrick Barbe, responsable des marchés obligataires européens chez Neuberger Berman.

"Le marché espère que Mario Draghi sera fidèle à sa réputation de délivrer un message favorable aux marchés d'obligations. On pense surtout à une réactivation du programme d'achats d'actifs", ajoute-t-il.

Lors de leur réunion de juin, les gouverneurs de la BCE ont dégagé un large consensus sur d'éventuels nouveaux stimuli pour la zone euro, confirmant de récents propos tenus par le patron de l'institution Mario Draghi.

Parmi les outils, la BCE peut prolonger dans le temps ses taux bas et creuser plus encore dans le négatif. Une troisième option, plus radicale, consisterait à relancer le programme d'achat de dettes (QE) de 2.600 milliards d'euros qu'elle avait suspendu en décembre.

"Le marché pense que les banques centrales vont continuer à agir mais ne pense pas que ce sera efficace", poursuit M. Barbe. "S'il pensait que les mesures pouvaient fonctionner, alors les taux à long terme ne resteraient pas à ces niveaux-là."

Sur le marché de la dette, les investisseurs ne se sont en revanche pas trop émus des propos de Donald Trump la veille au sujet du conflit commercial sino-américain qui avait indiqué qu'un "long chemin" restait à parcourir pour parvenir à un accord.

"Le marché pense qu'aucun des deux camps n'a intérêt à envenimer la situation", juge M. Barbe.

Du côté des indicateurs, la hausse des prix à la consommation au Royaume-Uni s'est maintenue à 2,0% en juin sur un an et l'inflation dans la zone euro a progressé le mois dernier à 1,3%, contre 1,2% en mai.

Aux Etats-Unis, les mises en chantier de logement en juin ont déçu, en baissant de 0,9% alors que les analystes s'attendaient à une légère hausse.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne, ou "Bund", qui fait référence, a terminé en baisse à -0,294% contre -0,249% mardi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le taux à dix ans de la France est repassé en territoire négatif à -0,041% contre 0,004% mardi.

Celui de l'Espagne s'est aussi détendu à 0,440% au lieu de 0,483% tandis que celui de l'Italie a reculé plus modestement à 1,590% contre 1,608%.

Le rendement à 10 ans du Royaume-Uni a baissé plus nettement à 0,756% au lieu de 0,818% mardi.

Aux États-Unis, le taux à dix ans baissait à 2,075% contre 2,141% mardi comme celui à trente ans, à 2,592% au lieu de 2,652%. Celui à deux ans s'établissait pour sa part à 1,842% contre 1,876%.

afp/al