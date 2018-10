Bonds Europe: légère tension sur la dette italienne dans un marché calme

Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt obligataires italiens se sont légèrement tendus mercredi, dans un marché très calme au lendemain du rejet du budget italien par la Commission européenne.

"Le marché accepte l'idée que l'Italie puisse maintenir son budget sans que cela mette le feu à la zone euro", a indiqué à l'AFP Guillaume Lefebvre, gérant obligataire chez Quilvest gestion.

"Si les marchés s'attendaient à un emballement dangereux, on verrait les taux courts réagir très fort, mais ce n'est pas le cas. On n'attend pas de volte-face qui ferait que le dialogue serait rompu" entre Rome et Bruxelles, a-t-il ajouté.

Néanmoins, "tout le monde doit quitter cette crise de manière honorable" car "le problème du budget italien est aussi le problème de l'Europe", a-t-il souligné.

La Commission européenne a rejeté mardi le projet de budget 2019 de la coalition populiste au pouvoir en Italie. Rome dispose de trois semaines, soit jusqu'au 13 novembre, pour soumettre un nouveau projet. Une fois reçu par Bruxelles, le nouveau texte sera analysé et une nouvelle opinion, reflétant les éventuels changements, sera émise avant le 30 novembre.

Si l'Italie refuse d'opérer des modifications, elle s'expose à l'ouverture d'une "procédure pour déficit excessif", susceptible d'aboutir à des sanctions financières correspondant, en théorie, à 0,2% de son PIB (soit 3,4 milliards d'euros en prenant les chiffres de 2017).

Le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, a appelé Rome mercredi au "dialogue constructif" avec l'UE, assurant qu'il ne redoutait "aucun effet de contagion des marchés".

Les taux allemands sont restés bas et le "spread" (différence entre les taux d'emprunt italien et allemand à 10 ans) s'est creusé à 320,6 points de base.

Alors que les marchés actions sont dans une semaine baissière, les pays considérés comme sûrs, dont l'Allemagne et la France, servent d'actifs refuge.

A 18H00 (16H00 GMT), le rendement à 10 ans de l'Italie s'est légèrement tendu à 3,605% contre 3,592% mardi à la clôture du marché secondaire.

En revanche, les autres marchés européens de la dette se sont tous détendus.

Le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne a régressé à 0,396% contre 0,409% mardi, tout comme le rendement de même maturité de la France qui a reculé à 0,771% contre 0,786% la veille.

Le taux d'emprunt à 10 ans de l'Espagne, s'est plus fortement détendu à 1,625% contre 1,663% mardi.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans est tombé à 1,457% contre 1,469% mardi.

A la clôture des marchés européens, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis s'est également détendu à 3,1261% contre 3,1676% mardi, comme celui à 30 ans passé à 3,3426% contre 3,3679% et celui à deux ans a atteint 2,8588% contre 2,8790%.

afp/rp