Bonds Europe: les marchés obligataires réconfortés par le discours de Draghi

Paris (awp/afp) - Les marchés obligataires européens se sont un peu détendus jeudi, convaincus par le discours du président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, qu'ils ont perçu comme rassurant malgré un contexte de fortes incertitudes.

"Les marchés bougent très peu parce que M. Draghi ne s'est pas montré inquiet", alors que "certains s'attendaient à une dose d'inquiétude dans son discours", a commenté pour l'AFP Eric Bourguignon, directeur général délégué de Swiss Life Asset Management France.

"Les marchés, qui étaient un peu dans le doute, ont trouvé un certain réconfort auprès de Mario Draghi", du fait qu'"il n'y a eu aucune inflexion par rapport à ce qui avait été fait et dit en septembre", que ce soit dans les prévisions économiques ou dans la politique monétaire, a-t-il précisé.

"M. Draghi n'a pas montré de signes d'inquiétude par rapport aux objectifs que poursuit la BCE en matière d'inflation et s'est montré relativement insensible à la dégradation de l'environnement actuel (...)", a-t-il ajouté.

Le responsable de la BCE a confirmé que le programme de rachats nets d'actifs cesserait a priori à la fin de l'année et que les taux ne remonteraient pas avant l'été 2019. Il a estimé que les risques pesant sur la conjoncture en zone euro étaient "globalement équilibrés". Il s'est montré optimiste de voir une inflation converger vers un taux proche mais inférieur à 2%.

"Il a minimisé tous les problèmes, que ce soit la guerre commerciale, le problème italien et le Brexit", au cours de cette "réunion un peu pour rien puisque c'est un copié-collé ou presque du discours de septembre dernier", a estimé M. Bourguignon.

"Si jamais ça tournait mal dans les semaines qui viennent, sa crédibilité pourrait en être affectée", a-t-il prévenu.

"Compte tenu des turbulences que traversent les marchés financiers dans le monde et des signes de ralentissement qui apparaissent ici ou là en zone euro du fait notamment de la guerre commerciale, beaucoup s'attendaient à ce qu'il ait un discours plus prudent, plus mesuré et qu'il infléchisse sa communication sur la politique monétaire à venir", a-t-il insisté.

A 18H00 (16H00 GMT), le rendement à 10 ans de l'Italie s'est détendu à 3,492% contre 3,605% mercredi à la clôture du marché secondaire.

Le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne a très légèrement reculé à 0,383% contre 0,396% mercredi. Le rendement de même maturité de la France est resté inchangé à 0,771%.

Le taux d'emprunt à 10 ans de l'Espagne, s'est plus fortement détendu à 1,587% contre 1,625% mercredi.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans est tombé à 1,441% contre 1,457%.

A la clôture des marchés européens, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis s'est en revanche tendu à 3,1299% contre 3,1035% mercredi, comme celui à 30 ans passé à 3,3418% contre 3,3305% et celui à deux ans a atteint 2,8548% contre 2,8305%.

afp/rp