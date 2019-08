Bonds Europe: les rendements obligataires poursuivent leur remontée

Paris (awp/afp) - Les rendements obligataires européens ont poursuivi leur remontée de façon plus franche lundi, les investisseurs privilégiant les actifs plus risqués, comme les marchés actions, encouragés par un cadre économique moins négatif.

"Nous avons observé une tension généralisée sur les obligations européennes", a résumé auprès de l'AFP Antoine Lesné, responsable stratégie et recherche de SPDR ETF (filiale de State Street Global Advisors).

"Il n'y a pas beaucoup de nouvelles très positives mais nous sentons que le marché a envie de faire une pause dans les dernières semaines de noirceurs", a-t-il ajouté.

Parmi les facteurs qui expliquent le retour de l'appétit pour le risque: la remontée du taux d'emprunt à 10 ans des Etats-Unis, temporairement passé sous celui des bons à deux ans. Ce signal de mauvais augure pour la croissance mondiale avait provoqué un mouvement de panique la semaine dernière. Mais l'inversion des taux n'a pas duré, contribuant à rassurer le marché.

Autre raison: le fait que Washington et Pékin tentent activement de remettre sur les rails les négociations pour mettre un terme à la guerre commerciale. La poursuite du dialogue, "c'est déjà quelque chose, même si la situation ne progresse pas vraiment", a souligné M. Lesné.

Malgré cette remontée des taux, la prudence reste de mise.

"Les rendements des pays les plus risqués sont remontés un peu plus vite que ceux de l'Allemagne", jugée plus sûre, a relevé le spécialiste, qui estime nécessaire d'attendre pour voir "si le pire est déjà passé".

A l'heure où le marché "presse pour plus de soutien" à l'économie de la part des banques centrales, plusieurs rendez-vous seront très scrutés cette semaine.

Les investisseurs surveilleront notamment les comptes-rendus des dernières réunions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale américaine (Fed). Ils décortiqueront également le discours du président de l'institution américaine, Jerome Powell, qui s'exprimera vendredi à l'occasion du symposium de Jackson Hole, grand-messe annuelle des banquiers centraux.

"Les investisseurs attendent un peu de clarté sur ses intentions", a précisé M. Lesné.

A 18H00 (16H00 GMT), le rendement allemand à 10 ans ("Bund") a progressé à -0,652%, contre -0,685% vendredi, à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

La hausse des rendements des dettes souveraines d'autre pays européens a été plus marquée: celui de la France à 10 ans a grimpé à -0,372%, contre -0,420%, celui de l'Espagne à 0,126%, contre 0,070%, et celui de l'Italie à 1,431%, contre 1,386%.

Le rendement de même maturité du Royaume-Uni a peu évolué, terminant à 0,465% contre 0,461%.

Enfin, aux Etats-Unis, le taux à dix ans montait à 1,586%, contre 1,554%, à l'instar de celui à 30 ans, à 2,066% contre 2,035%. Le taux à deux ans évoluait à 1,525%, contre 1,476% vendredi à la clôture.

afp/buc