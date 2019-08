Bonds Europe: les rendements remontent à l'issue d'une semaine très agitée

Paris (awp/afp) - Les rendements obligataires européens sont remontés un peu vendredi après avoir fortement baissé au début de la semaine, compte tenu du rebond du marché actions alimenté par la détente dans la guerre commerciale.

"On assiste à une légère tension sur les taux face à des marchés actions qui se reprennent, mais c'est incomparable par rapport au mouvement de baisse des derniers jours", indique à l'AFP Guillaume Truttmann, gérant chez Meeschaert Asset Management.

"Il n'y a pas eu de nouvelles aujourd'hui et les banques centrales sont en vacances. On est assez loin de leurs prochaines réunions", le 12 septembre pour la Banque centrale européenne et le 18 pour la Réserve fédérale américaine, ajoute-t-il. "Il y a peu d'intervenants sur les marchés et une très faible liquidité, d'où des mouvements un peu exagérés."

Le plongeon des rendements des emprunts d'Etats est devenu ces derniers temps monnaie courante. La forte demande des investisseurs pour les obligations, considérées comme des valeurs refuge, traduit leurs craintes vis-à-vis du ralentissement de l'économie mondiale.

La baisse des taux obligataires a été continue de lundi jusqu'à jeudi, où certains rendements de valeurs refuge ont touché des plus bas historiques.

Mercredi, les taux d'intérêt sur les bons du Trésor américains à dix ans sont passés temporairement sous celui des bons à deux ans, pour la première fois depuis 2007, signal de mauvaise augure pour la croissance mondiale.

Jeudi, le recul des taux a été exacerbé par des propos du gouverneur de la banque centrale finlandaise, selon M. Truttmann: "Oli Rehn a évoqué clairement la nécessité d'un programme de relance monétaire significatif en septembre", déclenchant une forte détente des taux, particulièrement sur les rendements des pays dits périphériques (notamment l'Italie et l'Espagne).

Par ailleurs, le taux d'intérêt sur le bon du Trésor américain à 30 ans était tombé à son plus bas niveau historique jeudi en début d'après-midi.

A 18H00 (16H00 GMT), le rendement allemand à 10 ans ("Bund") est remonté à -0,685% contre -0,712% jeudi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise. Celui de la France a fait de même à -0,420% contre -0,438%.

La hausse des rendements des dettes souveraines des pays périphériques a été plus marqué: celui à dix ans de l'Italie a grimpé à 1,386% contre 1,333%, et celui de l'Espagne s'est tendu à 0,070% contre 0,035%.

Le rendement de même maturité du Royaume-Uni a fini à 0,461% contre 0,408%.

Enfin, aux Etats-Unis, le taux à dix ans montait à 1,559%, contre 1,527%, à l'instar de celui à 30 ans, à 2,016% contre 1,973%. Le taux à deux ans évoluait à 1,50%, contre 1,496% jeudi à la clôture.

afp/rp