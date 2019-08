Bonds Europe: les taux italien, allemand et français à leur plus bas historique

Paris (awp/afp) - Le taux italien à dix ans a battu un record historique à la baisse mercredi, tombant sous 1% pour la première fois de son histoire, alors que les investisseurs espèrent que le Mouvement 5 Etoiles et le Parti démocrate parviennent à former une coalition gouvernementale.

Les autres taux d'emprunt de la zone euro, France et Allemagne en tête, se sont également détendus mercredi, dans un "mouvement général de report des investisseurs vers les actifs moins risqués", d'autant que "les marchés actions souffrent fortement aujourd'hui", a souligné auprès de l'AFP Aurélien Buffault, responsable des gestions obligataires chez Meeschaert Asset Management.

Vers 14H00, le taux français à dix ans est ainsi tombé jusqu'à -0,455% tandis que son homologue allemand est descendu jusqu'à -0,729%, signant tous deux de nouveaux planchers historiques.

Aux Etats-Unis, le rendement à 10 ans était lui une nouvelle fois inférieur à celui à 2 ans. "Le marché des taux continue d'anticiper une récession pour 2020" aux Etats-Unis et "les marchés de contrats à terme anticipent deux baisses des taux de la Réserve fédérale américaine d'ici à la fin de l'année", analyse Guillaume Lefebvre, gérant obligataire chez Quilvest Gestion.

Vers 11H30 GMT, le rendement à dix ans de l'Italie est descendu jusqu'à 0,975%, un plus bas historique, tandis que l'écart entre le taux italien à dix ans et le taux allemand de même échéance (ou "spread") s'est resserré jusqu'à 172 points de base, un niveau plus vu depuis mai 2018.

"Il y a un vent très fort qui souffle des banques centrales en faveur d'une réduction des taux et qui met beaucoup moins de pression sur le spread italien, ce qui a commencé au moment du revirement des banques centrales en début d'année", a expliqué à l'AFP Fabrizio Pagani, responsable global des stratégies de marchés chez Munizich & Co.

"Mais un facteur beaucoup plus contingent" joue également dans la détente plus prononcée du taux italien depuis deux jours, à savoir la formation très probable d'un gouvernement en Italie et le "fait qu'on devrait éviter les élections", a-t-il complété.

L'hypothèse d'élections "en automne, au moment de la loi de finances, constitue un facteur d'instabilité en général" et, par ailleurs, celle "que la Ligue et des partis populistes puissent gagner les élections est vu par les marchés comme un facteur déstabilisant", a encore estimé M. Pagani.

L'Italie est entrée mercredi après-midi dans la dernière ligne droite avant la possible formation d'un nouveau gouvernement Cinq Etoiles-Parti démocrate (PD, centre gauche).

Une telle coalition constituerait "un garde-fou contre des déficits excessifs, ce qui rassure le marché", souligne Guillaume Lefebvre.

Le président Sergio Mattarella a poursuivi ses consultations de la classe politique et le Parti démocrate (PD, centre gauche) lui a confirmé sa volonté de s'allier avec le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème), ex-allié de gouvernement de Matteo Salvini, le chef de la Ligue, pour "construire un gouvernement de changement".

"La formation d'un gouvernement plus pro-européen pouvant dialoguer avec l'Europe de façon plus constructive, et avec un Parti démocrate qui est un facteur stabilisateur et pro-croissance peut être vu effectivement par les marchés comme une très bonne nouvelle", a observé M. Pagani.

A 18H00 (16H00 GMT), le rendement allemand à 10 ans ("Bund") s'est légèrement détendu, à -0,718% contre -0,693% mardi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a également reculé, à -0,439% contre -0,414% contre -0,377%, tout comme celui de l'Espagne, à 0,055% contre 0,083%.

La détente a été beaucoup plus marquée pour le taux d'emprunt italien à 10 ans, qui a fini à 1,039% contre 1,138% mardi.

Le rendement de même maturité du Royaume-Uni a reculé à 0,439% contre 0,502%. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a décidé mercredi de suspendre le Parlement pendant cinq semaines jusqu'au 14 octobre.

Enfin, aux Etats-Unis, le taux à dix ans continuait de baisser, à 1,460% contre 1,471%, sous le taux à deux ans, qui évoluait pour sa part à 1,500%, contre 1,522% mardi à la clôture. Le taux à 30 ans reculait, de son côté, à 1,933% contre 1,950%.

