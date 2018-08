Bonds Europe: mouvement de tension sur le marché, prudence avant la Fed

Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt européens se sont tendus mercredi, les investisseurs faisant preuve de prudence dans l'attente des conclusions d'une réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"Le marché a été agité, les taux américains, qui flirtent avec les 3%, ont mené la danse", a commenté auprès de l'AFP Jean-François Robin, un stratégiste obligataire de Natixis.

"Il y a eu de la nervosité avant la réunion de la Fed, les investisseurs se demandent si les taux ne pourraient pas remonter un peu plus haut et un plus vite que ce qui était anticipé jusqu'à présent", a-t-il détaillé.

La banque centrale américaine, qui conclura mercredi soir une réunion de politique monétaire, devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés, observant une pause qu'anticipaient déjà les marchés avant les critiques de Donald Trump contre les tours de vis prévus par la Fed.

Les économistes seront toutefois à l'affût d'indices sur les intentions de la banque centrale qui devrait confirmer son projet de poursuivre sa hausse graduelle du coût de l'argent.

Le Fed entend relever ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage encore deux fois cette année pour les porter à 2,5%. Ils se situent actuellement entre 1,75% et 2%.

bonne santé économique

"S'il y a un risque, c'est que la Fed fasse plus" car les données économiques américaines sont positives, a expliqué M. Robin.

La Fed surveille en effet de près l'économie pour éviter une surchauffe alors que la croissance a accéléré au 2eme trimestre à son plus haut niveau depuis quatre ans, à 4,1% en rythme annuel.

En outre, l'inflation a touché depuis peu la cible de 2% que la Fed juge favorable à l'économie et le taux de chômage était seulement de 4% en juin.

Au cours de la séance, les investisseurs ont par ailleurs pris connaissance d'une série de statistiques, qui n'étaient toutefois pas de nature à faire évoluer le marché, selon M. Robin.

La croissance du secteur manufacturier en zone euro est restée modérée en juillet, selon le cabinet Markit.

Aux Etats-Unis, le secteur privé a continué de créer de nombreux emplois en juillet, dépassant les attentes des analystes, d'après l'enquête mensuelle d'ADP.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne est monté à 0,478% contre 0,443% mardi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a suivi la même tendance à 0,778% contre 0,732%, tout comme celui de l'Espagne à 1,454% contre 1,400% et celui de l'Italie à 2,789% contre 2,720%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans a clôturé aussi en hausse à 1,380% contre 1,330%.

A la clôture des marchés européens, le taux d'emprunt à dix ans des États-Unis se tendait également à 2,992% contre 2,960% mardi, à l'instar de celui à 30 ans à 3,116% contre 3,082%. Celui à deux ans s'établissait pour sa part à 2,674% contre 2,669%.

afp/rp