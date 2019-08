Bonds Europe: nouveau record des rendements négatifs allemand et français

Paris (awp/afp) - Les rendements à dix ans des pays de la zone euro ont continué à reculer jeudi, après les turbulences de la veille marquées par une inversion ponctuelle de la courbe des rendements obligataires américains qui a perturbé les marchés actions.

Le Bund allemand à 10 ans, considéré comme la référence pour les taux longs en Europe, et le rendement obligataire de même maturité de la France ont à nouveau atteint des plus bas historiques.

"Les investisseurs attendent de voir ce qui va se passer sur les sujets à problème" que forment ensemble le différend commercial sino-américain, la crise politique en Italie, le Brexit et la situation en Argentine, estime Henrietta Pacquement, responsable obligataire chez Wells Fargo AM.

"La nouvelle d'une possible riposte de la Chine aux droits de douane américains" a provoqué une baisse des taux en début de séance mais le rebond des ventes au détail meilleur qu'attendu aux Etats-Unis a ensuite apporté "plus d'optimisme sur les marchés et contribué à stabiliser les courbes américaines et allemandes", a-t-elle expliqué à l'AFP.

Mercredi, les taux d'intérêt sur les bons du Trésor américains à dix ans sont passés temporairement sous celui des bons à deux ans, pour la première fois depuis 2007, signal de mauvaise augure pour la croissance mondiale. En zone euro, les taux français et allemands à 10 ans ont glissé à de nouveaux plus bas historiques.

"Les mouvements d'hier ont été amplifiés" du fait de l'absence d'un grand nombre d'acteurs sur le marché, nuance toutefois Mme Pacquement.

Ils sont, selon la spécialiste, "un reflet de la liquidité actuelle, de la peur autour des discussions entre les Etats-Unis et la Chine". La publication d'un recul de la croissance en Allemagne "n'a pas aidé" non plus à soutenir le marché déjà affolé par l'effondrement du moral des investisseurs allemands.

"On est en train de voir les conséquences de l'incertitude au niveau du commerce international, qui sont en train d'être visibles sur l'économie allemande", résume-t-elle.

A cela s'ajoute, "un peu de capitulation" de la part d'investisseurs qui tablaient sur une amélioration dans la deuxième moitié de l'année.

A 18H00 (16H00 GMT), le rendement allemand à 10 ans ("Bund") est descendu à -0,712% contre -0,654% mercredi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise. Celui de la France a crevé un plancher à -0,438% contre -0,375% à la clôture mercredi.

Les rendements des taux des autres pays européens ont suivi la même tendance. Le rendement à dix ans de l'Italie s'est nettement détendu à 1,333% contre 1,503%, et celui de l'Espagne à 0,035% contre 0,136%.

Le rendement de même maturité du Royaume-Uni a fini à 0,408% contre 0,445%.

Enfin, aux Etats-Unis, les taux poursuivaient également leur baisse à 16H00 GMT. Le taux à dix ans reculait à 1,540%, contre 1,579%, à l'instar de celui à 30 ans, à 1,999% contre 2,018%. Le taux à deux ans évoluait à 1,502%, contre 1,577% mercredi à la clôture.

afp/rp