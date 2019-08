Bonds Europe: nouveaux records de faiblesse des rendements européens

Paris (awp/afp) - Le marché européen de la dette a poursuivi mardi son mouvement de détente, établissant de nouveaux records de faiblesse des rendements dans un contexte de guerre commerciale et d'anticipation d'une prochaine baisse de taux de la Banque centrale européenne (BCE).

"C'est l'effet de prise de conscience que la Banque centrale européenne sera forcée d'agir et de baisser peut-être plus fortement que prévu le taux de refinancement" lors de sa prochaine réunion le 12 septembre, a indiqué à l'AFP Aurélien Buffault, responsable de la gestion obligataire chez Meeschaert.

"Alors que la semaine dernière, certains investisseurs estimaient encore qu'il pouvait y avoir un certain statuquo à la prochaine réunion de la BCE, le marché estime de plus en plus qu'à l'instar des autres banques centrales à travers le monde, la BCE devrait baisser son taux de refinancement de manière plus agressive qu'anticipé, dans un contexte de guerre des changes", ajoute-t-il.

La Chine, qui contrôle étroitement le cours de sa monnaie, l'a laissée chuter face au dollar lundi. Washington a accusé Pékin de manipuler sa monnaie pour s'arroger un avantage indu en rendant ses produits moins chers à l'exportation.

Cette "guerre des changes" a fait baisser lundi fortement les taux obligataires américains, mais ces derniers remontaient un petit peu mardi, au même titre que le yuan qui s'est repris légèrement.

L'engouement pour les actifs refuge, comme les obligations, a été provoqué par l'annonce le 1er août de Donald Trump d'appliquer, à compter de septembre, des droits de douane supplémentaires de 10% sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises qui ne sont pas encore taxées.

"On a battu le record de dette en territoire négatif, dépassant les 15 milliards de dollars à rendement négatif dans le monde lundi à la clôture", détaille le spécialiste.

Même le taux de rendement polonais à 10 ans en euro est passé en territoire négatif, "un symbole, pour un pays longtemps considéré comme un pays émergent d'Europe de l'Est", a souligné M. Buffault.

Le "Bund" (taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne) qui fait office de référence, a, lui, continué à crever de nouveaux planchers historiques en descendant jusqu'à -0,54% mardi.

A contrario, les marchés boursiers asiatiques, européens et américains ont été dernièrement sérieusement secoués, les investisseurs craignant de nouveaux risques et la possibilité d'un impact des nouveaux tarifs douaniers punitifs sur la croissance économique.

Par ailleurs, "on est dans un contexte global, où de nombreuses banques centrales baissent leurs taux", rappelle M. Buffault.

Après la baisse d'un quart de point de pourcentage des taux américains au jour le jour intervenue le 31 juillet, la première en 11 ans, les marchés financiers misent encore sur au moins deux baisses de taux d'ici la fin de l'année.

Donald Trump, qui pourtant réclame depuis des mois à la banque centrale de fortement baisser ses taux d'intérêt pour rendre les produits américains plus compétitifs à l'export, a salué mardi les "montants massifs d'argent" attirés aux Etats-Unis par les taux... plus élevés qu'ailleurs.

James Bullard, un des membres clés du Comité monétaire de la Fed, a jugé pour sa part, dans un entretien à l'AFP, que les taux d'intérêt se situent "dans la bonne fourchette", dans un nouveau message d'indépendance vis-à-vis de l'administration Trump qui réclame toujours davantage de soutien monétaire.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt allemand à 10 ans est tombé à -0,536% contre -0,518% lundi à la clôture sur le marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le rendement de même maturité de la France a également reflué à -0,264% contre -0,240% lundi.

Celui de l'Italie s'est aussi détendu à 1,513% contre 1,561%, tout comme dans une moindre mesure celui de l'Espagne, à 0,230 contre 0,240%.

Celui du Royaume-Uni s'est en revanche légèrement tendu à 0,514% contre 0,509% lundi.

Aux États-Unis, vers 18H00, le taux à dix ans remontait un peu à 1,737%, contre 1,711% lundi, à l'instar de celui à 30 ans, à 2,267% contre 2,254%. Enfin, le taux américain à deux ans s'établissait à 1,605% contre 1,573%.

afp/rp