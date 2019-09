Bonds Europe: nouveaux signes de détente et de volatilité

Paris (awp/afp) - Le marché de la dette s'est un peu détendu mardi dans une séance volatile rythmée par un indicateur allemand à double tranchant, un nouveau développement sur le Brexit et des chiffres espagnols rappelant la réalité du ralentissement économique en zone euro.

Dans un premier temps, "le taux à 10 ans allemand est monté au moment de la publication de l'indice Ifo sur le moral des entrepreneurs allemands et a reperdu quelques minutes après du fait de la lecture double de l'indicateur", a indiqué à l'AFP Aurélien Buffault, responsable gestion obligataire chez Meeschaert Asset Management.

"Cet indice est ressorti meilleur qu'attendu dans sa composante totale mais sa composante anticipations est en forte baisse, ce qui ravive les craintes d'un fort ralentissement en Allemagne" et conforte les chiffres "très mauvais" de la veille sur le secteur privé de la première économie européenne, précise l'expert.

Selon ce baromètre, le moral des entrepreneurs allemands s'est repris légèrement en septembre, malgré le spectre persistant d'un ralentissement économique sur fond de guerre commerciale.

Mais les attentes des entrepreneurs allemands pour les mois à venir continuent globalement de s'amenuiser, passant de 91,3 à 90,8 points.

Dans un deuxième temps, les taux sont remontés un petit peu en milieu de journée après une décision de la Cour suprême britannique, qui a jugé illégale la suspension du Parlement décidée par Boris Johnson.

Le Premier ministre britannique a renouvelé mardi depuis l'ONU son appel à des élections tandis que la présidente de la Cour suprême, Brenda Hale, a affirmé que "le Parlement n'a pas été suspendu" et doit à nouveau siéger "dès que possible".

"Par cette décision, on atténue le risque de +no deal+ car les discussions au Parlement vont reprendre" dès mercredi et par conséquent, le Bund (rendement à 10 ans allemand) considéré comme une valeur refuge, a alors "perdu de son intérêt", explique M. Buffault.

Enfin, ce mouvement a été annihilé par la révision à la baisse par la Banque centrale d'Espagne de ses prévisions de croissance pour 2019, 2020 et 2021 sur fond de ralentissement économique mondial et d'instabilité politique chronique.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne (Bund) a légèrement reculé à -0,605% contre -0,583% lundi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le rendement de même maturité de la France a fait de même à -0,301% contre -0,292% tout comme celui de l'Espagne à 0,112% contre 0,142%.

Le taux d'emprunt à dix ans de l'Italie est resté stable à 0,828% contre 0,827%.

Au Royaume-Uni, le taux d'emprunt à 10 ans s'est replié terminant à 0,522% contre 0,544%.

Aux États-Unis, le taux à dix ans baissait à 1,666% contre 1,727%, à l'instar de celui à 30 ans, à 2,117% contre 2,173%. Le taux à deux ans s'affichait pour sa part à 1,640% contre 1,681%.

afp/rp