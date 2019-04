Bonds Europe: petite tension des taux sur fond de forte hausse du pétrole

Paris (awp/afp) - Les rendements obligataires se sont légèrement tendus mardi, au lendemain d'un long week-end pascal, dans une séance toutefois calme en raison de l'absence de nombreux investisseurs, et tandis que les prix du pétrole ont nettement progressé.

"Il n'y a pas beaucoup de mouvement et très peu de flux" sur le marché de la dette car "nous sommes en période de trêve", a expliqué auprès de l'AFP Geoffroy Lenoir, responsable des taux souverains en euros chez Aviva Investors France.

Dans ce contexte, "les taux européens remontent un peu, le mouvement le plus significatif étant celui du taux italien à dix ans" sans qu'une actualité particulière le justifie, a-t-il complété.

"Il y a bien quelques informations mais pas forcément très significatives" pour expliquer ce mouvement, selon lui, en particulier des "annonces sur quelques privatisations en Italie" ainsi que "quelques informations émanant de la BCE, notamment de Benoît Coeuré, qui a estimé que le +tiering+ (les seuils de rémunération par paliers des dépôts bancaires) n'était pas forcément nécessaire aujourd'hui".

La principale actualité du jour était la nette flambée des prix du pétrole dans le sillage de la décision de Washington de ne pas renouveler les exemptions de sanctions pour certains importateurs de brut iranien.

"C'est le type de nouvelles entraînant une hausse des prix du pétrole, et en termes d'inflation, cela peut avoir un effet", a estimé M. Lenoir.

Les cours du brut ont en effet atteint mardi de nouveaux plus hauts en près de six mois après que Donald Trump a décidé de mettre fin dès le 2 mai aux dérogations qui permettaient encore à huit pays (Chine, Inde, Turquie, Japon, Corée du Sud, Taïwan, Italie et Grèce) d'importer du brut iranien.

Par ailleurs, il faudra surveiller en fin de semaine l'examen de la note de solvabilité de l'Italie par Standard and Poor's ainsi que les élections en Espagne, a relevé M. Lenoir.

À 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne a fini en très légère hausse, à 0,039% contre 0,023% jeudi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France s'est également tendu à 0,391% contre 0,368%, à l'instar de celui de l'Espagne, à 1,111% contre 1,065% tandis que la progression a été plus marquée pour l'Italie, à 2,672% contre 2,601%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique est lui aussi un peu monté à 1,223% contre 1,196%.

Aux États-Unis, le rendement à 10 ans s'effritait à 2,570% contre 2,589% lundi, à l'instar de celui à 30 ans, à 2,984% contre 2,992%. Celui à deux ans s'établissait à 2,366% contre 2,387%.

