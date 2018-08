Bonds Europe: petite tension sur les taux des pays les plus solides

Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt des pays les plus solides de la zone euro ont enregistré une petite tension lundi, dans un mouvement d'appétit pour le risque.

"Les marchés actions sont plutôt bien orientés" et les craintes sur les pays émergents après la chute de la livre turque ne sont plus sur le devant de la scène, ce qui explique la petite tension observée sur le marché, a commenté auprès de l'AFP Eliezer Ben Zimra, gérant allocation d'actifs et dettes souveraines chez Edmond de Rothschild Asset Management.

La chute de la livre turque mi-août, sur fond de crise diplomatique entre Ankara et Washington, avait provoqué une vive inquiétude sur les marchés financiers, orientant les investisseurs vers les actifs moins risqués, comme les obligations d'Etat.

Mais lorsque les investisseurs retrouvent le goût du risque, les taux allemands, considérés comme les plus solides de la zone euro, sont habituellement un peu délaissés, connaissant donc un mouvement de tension.

Mais, nuance M. Ben Zimra, "le mouvement de tension est assez faible, on est encore au mois d'août, le marché connait des variations qui parfois paraissent assez importantes qui sont à mettre sur le compte de la faible liquidité".

De plus, le marché de Londres est fermé en raison d'un jour férié, a-t-il rappelé.

Les investisseurs ont également suivi la géopolitique, alors que le président américain Donald Trump a personnellement annoncé lundi un accord entre le Mexique et les Etats-Unis après des mois de négociations sur la révision de l'accord de libre-échange nord américain (Aléna).

Les négociateurs des deux pays ont tenu des discussions bilatérales marathons dans la capitale fédérale pendant tout le week-end.

Donald Trump a également affirmé que les discussions avec le Canada commenceraient "sous peu".

Le Canada --lui aussi signataire de l'accord de 1994-- n'a pas participé à cette phase des négociations, affirmant qu'il rejoindrait la table une fois les différends entre le Mexique et les Etats-Unis réglés.

Côté indicateurs, le marché a en outre pris connaissance du moral des entrepreneurs allemands. Celui-ci s'est repris en août à 103,8 points, contre 101,7 points le mois précédent, et les attentes se sont améliorées dans un contexte d'accalmie des tensions commerciales, selon le baromètre Ifo.

Le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne s'est un peu tendu, terminant à 0,376% contre 0,345% à 18H00 (16H00 GMT) vendredi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a suivi la même tendance, s'établissant à 0,713% contre 0,687%.

Celui de l'Espagne est resté stable à 1,410% contre 1,394%, tout comme celui de l'Italie à 3,156% contre 3,152%.

En dehors de la zone euro, le marché britannique était fermé pour cause de jour férié. Le taux d'emprunt du pays à dix ans avait clôturé à 1,278% vendredi.

A la clôture des marchés européens, le taux d'emprunt à dix ans des États-Unis montait à 2,846%, contre 2,810% vendredi, celui à trente ans à 2,992% contre 2,959%. Celui à deux ans s'établissait à 2,641% contre 2,620%.

