Bonds Europe: peu de mouvement sur le marché de la dette, BCE sans surprise

Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt des pays de la zone euro ont peu évolué jeudi, les investisseurs n'ayant guère été surpris par le discours du président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi, principal événement de la journée.

"Il y a eu un peu d'attentisme mais sans espérance trop prononcée. Le marché n'a finalement pas été surpris par le discours de Mario Draghi et n'a pas eu de raison de sortir de sa torpeur", a résumé auprès de l'AFP Eric Bourguignon, directeur général délégué de Swiss Life Asset Management France.

Comme anticipé, la Banque centrale européenne a maintenu ses taux d'intérêt au plus bas et confirmé l'arrêt à la fin de l'année de son vaste programme de rachats nets d'actifs, pour peu que la situation économique ne se détériore pas.

Les acteurs de marché, qui s'interrogent notamment sur les effets de la guerre commerciale et la situation en Italie, ont suivi avec attention le discours du président de l'institution.

"Mario Draghi a tenu un discours relativement optimiste, même s'il n'a pas caché qu'il y avait quelques vents contraires", a commenté M. Bourguignon.

"Cet optimisme est justifié par la capacité de résistance de l'économie européenne aux chocs exogènes", a-t-il complété.

La BCE continue à juger "globalement équilibrés" les risques pesant sur la conjoncture en zone euro, malgré la montée des incertitudes économiques.

L'institution de Francfort a légèrement abaissé sa prévision de croissance pour 2018 et 2019 en zone euro, à 2,0% contre 2,1% et à 1,8% contre 1,9% respectivement. Elle a maintenu à 1,7% ses prévisions d'inflation pour cette année et les deux suivantes.

Les investisseurs ont également pris connaissance des conclusions des réunions de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la banque centrale de Turquie.

La Banque d'Angleterre (BoE) a opté sans surprise pour le statu quo en matière de politique monétaire en attendant l'issue de difficiles négociations sur le Brexit.

De son côté, celle de Turquie a fortement relevé son principal taux d'intérêt dans un effort pour endiguer la hausse rapide de l'inflation et arrêter la chute de la livre turque.

A la clôture du marché à 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne a légèrement progressé à 0,423% contre 0,411% mercredi, à la fin de la séance sur le marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a suivi la même tendance à 0,734% contre 0,719%.

Celui de l'Espagne a fait du surplace à 1,469% contre 1,463%, tout comme celui de l'Italie qui a fini inchangé à 2,951%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans est un peu monté, clôturant à 1,504% contre 1,484%.

A la clôture des marchés européens, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis baissait légèrement à 2,954%, contre 2,963% mercredi, à l'instar de celui à 30 ans à 3,900%, contre 3,104%. Le taux à deux ans s'établissait pour sa part à 2,752%, contre 2,748%.

afp/ol