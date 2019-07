Bonds Europe: prudence entre rendez-vous monétaires et aléas politiques

Paris (awp/afp) - Le marché de la dette a évolué en ordre dispersé lundi, les investisseurs évitant de s'exposer avant d'avoir plus d'éléments sur la BCE et la Fed mais également sur les gouvernements britannique et espagnol.

"Le marché attend les deux gros morceaux de l'été que sont les rendez-vous monétaires de la Banque centrale européenne jeudi et de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, qui vont donner le ton de la fin de l'année", a estimé auprès de l'AFP Cyril Regnat, un stratégiste obligataire de Natixis.

"Cette attente se reflète assez bien sur l'évolution des dettes française et allemande ces 10 derniers jours, qui restent soutenues par l'anticipation des marchés d'avoir, entre autres, une BCE assez accommodante cette semaine", a-t-il développé. "Le consensus table sur le fait que l'institution ouvre clairement la porte à une baisse des taux en septembre".

En ce qui concerne l'actualité, "le marché s'intéresse à la fois aux évolutions en Espagne et en Grande-Bretagne", a-t-il poursuivi.

"Les investisseurs attendent la désignation du Premier ministre britannique et le nombre des démissions de ministres qui pourraient en découler, avec à la clé une éventuelle perte de majorité des conservateurs qui entraînerait des élections", a observé l'expert.

La course à la succession s'achève lundi après-midi avec la clôture des votes des membres du Parti conservateur, et sauf énorme surprise, c'est le champion du Brexit Boris Johnson qui devrait remplacer Theresa May.

Les tractations autour de la reconduction du gouvernement de Pedro Sanchez pèsent un peu sur la dette espagnole et dans son sillage sur l'Italie, a également noté M. Regnat.

Le chef du gouvernement espagnol sortant a posé lundi devant les députés les bases d'un programme de gouvernement aux forts accents sociaux pour séduire la gauche radicale et être reconduit au pouvoir cette semaine.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne a reculé à -0,350% contre -0,326% vendredi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le taux à dix ans de la France a suivi la même trajectoire, finissant à -0,088% contre -0,075% .

Celui de l'Italie s'est en revanche tendu, à 1,650% contre 1,600%, à l'instar de celui de l'Espagne, à 0,384% contre 0,376%.

Le rendement à 10 ans du Royaume-Uni a très légèrement baissé, à 0,705% contre 0,732%.

Aux États-Unis, le taux à dix ans reculait à 2,027% contre 2,055% vendredi, tout comme celui à trente ans à 2,550% contre 2,579%. Celui à deux ans s'établissait pour sa part à 1,804% contre 1,818%.

afp/rp