Bonds Europe: prudence sur le marché face au contexte politique complexe

Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt des pays les plus solides de la zone euro ont un peu reculé mardi, les investisseurs privilégiant la prudence dans un contexte politique qui reste complexe, malgré la trêve commerciale sino-américaine.

"La séance a été plutôt calme, les marchés se concentrent sur la guerre commerciale, le Brexit et le budget italien, or, il n'y a pas eu beaucoup d'éléments nouveaux sur ces sujets", a expliqué à l'AFP Guillaume Rigeade, gérant allocation d'actifs et dettes souveraines chez Edmond de Rothschild Asset Management.

"Nous avons quand même observé un petit mouvement d'aversion pour le risque, le taux d'emprunt allemand a joué son rôle de valeur refuge", a-t-il précisé.

Quelques jours après l'annonce de la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, les investisseurs faisaient preuve d'"un peu moins d'emballement" sur ses "perspectives", a indiqué l'expert, faute de projets concrets.

Il faut que "des progrès concrets" interviennent dans les trois mois, a d'ailleurs affirmé le ministre des Finances américain Steven Mnuchin.

Le taux d'emprunt de la France a également reculé mais le mouvement a été moins fort que pour celui de l'Allemagne.

"La décision du gouvernement français de lâcher un peu de lest n'est pas vue comme une très bonne nouvelle par les marchés", a commenté M. Rigeade.

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé mardi la suspension de plusieurs mesures fiscales pour apaiser le pays et sortir de la crise des "gilets jaunes".

"Cela signifie que le déficit budgétaire de la France pour 2019 va se creuser et potentiellement flirter avec les 3%" du PIB, soit la limite fixée par l'Union européenne, a souligné M. Rigeade.

Ce recul peut également susciter des questions "sur la capacité de réforme du gouvernement Macron", a-t-il complété.

En ce qui concerne l'Italie, le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a promis rapidement à l'UE un nouveau budget, dans le but d'éviter une procédure d'infraction, mais il n'est pas certain que l'effort soit jugé suffisant par Bruxelles.

"Il y a un peu de spéculation sur l'Italie, qui reste encore volatil étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité", a indiqué M. Rigeade.

À 18H00 (17H00 GMT), le taux à 10 ans de l'Allemagne a reculé, à 0,263% contre 0,306% lundi à la clôture sur le marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a suivi la même tendance, reculant à 0,667% contre 0,694%.

Celui de l'Espagne est resté stable, terminant à 1,485% contre 1,491%.

Le taux d'emprunt à dix ans de l'Italie a légèrement progressé à 3,156% contre 3,145%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans s'est détendu à 1,281% contre 1,313%.

Aux États-Unis, le rendement à 10 ans baissait à 2,932%, contre 2,970% lundi, à l'instar de celui à 30 ans, à 3,188% contre 3,254%. Celui à deux ans s'établissait à 2,819%, contre 2,821%.

afp/rp