Bonds Europe: séance de consolidation après la forte détente de la veille

Paris (awp/afp) - Les rendements obligataires en zone euro ont peu évolué vendredi, les investisseurs privilégiant l'attentisme au lendemain d'un mouvement de forte détente consécutif à la crise politique autour du Brexit.

"Jeudi, nous avons eu un peu de panique avec le Brexit et aujourd'hui, les investisseurs sont un peu dans l'attentisme" sur ce dossier, a commenté auprès de l'AFP Jean-François Robin, un stratégiste obligataire de Natixis.

Nous assistons "à une petite consolidation par rapport aux mouvements de la veille", dans un marché qui reste "très fragile" et soumis aux déclarations politiques, a estimé M. Robin.

"Le Brexit emporte tout pour l'instant, c'est la préoccupation principale" des investisseurs, a-t-il ajouté.

Les dettes allemandes, françaises et britanniques ont vu leurs rendements nettement baisser jeudi, bénéficiant d'un contexte de défiance des investisseurs et de leur report sur des actifs plus sûrs alors que les remous politiques autour du Brexit faisaient rage.

A l'inverse, le rendement obligataire de l'Italie avait continué à se tendre.

La Première ministre britannique Theresa May a obtenu vendredi une bouffée d'oxygène dans sa défense acharnée du projet d'accord sur le Brexit, avec le soutien appuyé de deux poids lourds europhobes de son gouvernement au lendemain d'une cascade de défections.

La veille, l'autorité de la Première ministre avait été durement ébranlée par ces démissions, qui ont ponctué une journée tumultueuse, également marquée par la menace d'un vote de défiance de députés de son propre camp, partisans d'une rupture nette avec l'UE.

"Les investisseurs attendent désormais de voir ce qu'il va se passer durant le week-end" pour prendre des positions plus tranchées, a analysé M. Robin.

A 18H00 (17H00 GMT), le taux d'emprunt britannique à dix ans est monté à 1,412%, contre 1,373% jeudi à la clôture du marché secondaire.

En zone euro, le rendement de même maturité de l'Allemagne a peu évolué, terminant à 0,367% contre 0,360%, tout comme celui de la France, à 0,764% contre 0,751%.

Le taux d'emprunt à dix ans de l'Italie s'est stabilisé à 3,491%, contre 3,493%. Il en a été de même pour celui de l'Espagne qui a clôturé à 1,636% contre 1,631%.

A la clôture des marchés européens, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis se détendait à 3,074% contre 3,110% jeudi, tandis que celui à 30 ans baissait à 3,338%, contre 3,359%. Celui à deux ans s'établissait à 2,806%, contre 2,854%.

afp/rp