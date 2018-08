Bonds Europe: tension sur la dette italienne, appréhensions liées au budget

Paris (awp/afp) - La dette italienne a enregistré une tension jeudi, les appréhensions liées au futur budget du gouvernement populiste gagnant du terrain, sur un marché obligataire à l'inverse soutenu par un courant d'aversion pour le risque.

"La seule nouvelle est que les discussions budgétaires commencent, avec des rencontres entre le ministre des Finances et des poids lourds du gouvernement" italien, a expliqué à l'AFP Gilles Pradere, gérant obligataire senior de RAM Active Investments, basé à Genève.

"Plus nous allons nous approcher de la rentrée et des premiers arbitrages budgétaires et plus le marché va devenir nerveux", a-t-il poursuivi.

"Si le gouvernement adopte une approche très offensive, cela risque d'être assez chaud, s'il abandonne l'essentiel de leurs projets, les rendements vont fortement baisser. C'est vraiment le degré qui va compter. Entre les deux, le marché risque d'être assez volatil", selon lui.

"Il y a déjà depuis le mois de mai une prime de risque spécifique sur la dette italienne", a-t-il souligné, avec un spread (écart avec le taux à 10 ans allemand de référence) qui oscille entre 210 et 260 points de base (2,1 à 2,6 points de pourcentage, ndlr).

Dans ce contexte, "chaque nouvelle, même très faible peut provoquer des évolutions importantes", le mouvement du jour est toutefois aussi accentué par la faiblesse des volumes, a nuancé le spécialiste.

"Au-delà de l'Italie, il n'y a pas de contagion. Il n'y a pas de grosse activité non plus, juste un peu d'aversion pour le risque" qui permet au reste du marché obligataire de rester stable, a-t-il complété.

Cette tendance est alimentée par "la tension générale liée à la nouvelle posture des États-Unis à l'égard de la Chine en matière commerciale" et également aux incertitudes autour de l'Italie, selon lui.

La Chine a dénoncé jeudi "un chantage" américain, après la menace de l'administration Trump de taxer encore davantage les marchandises chinoises pour "encourager" Pékin à cesser ses pratiques commerciales "déloyales", alors que les discussions entre les deux puissances restent au point mort.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne a légèrement reculé à 0,460% contre 0,478% mercredi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a fini quasiment stable à 0,782% contre 0,778%, tout comme celui de l'Espagne à 1,457% contre 1,454%.

Celui de l'Italie a par contre progressé nettement à 2,913% contre à 2,789%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans a clôturé sans grand mouvement, à 1,377% contre 1,380%.

A la clôture des marchés européens, le taux d'emprunt à dix ans des États-Unis reculait à 2,982% contre 3,006% mercredi, à l'instar de celui à 30 ans à 3,117% contre 3,132%. Celui à deux ans s'établissait pour sa part à 2,657% contre 2,678%.

afp/al