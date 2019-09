Bonds Europe: un regain d'appétit pour le risque détourne les investisseurs

Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt en zone euro ont poursuivi leur remontée jeudi, à la faveur d'un regain d'optimisme des investisseurs les encourageant à se tourner vers des actifs plus risqués, au détriment des obligations d'Etat, et d'ajustements en amont de la réunion de la BCE.

"Il y a peut-être une petite fenêtre d'optimisme qui s'ouvre, ce qui permet de voir un retour sur les actifs un peu plus risqués", notamment les actions, a observé auprès de l'AFP Geoffroy Lenoir, responsable des taux souverains en euros pour Aviva Investors.

Nous sommes dans un contexte "avec moins de risques sur l'Italie" et des éléments plus positifs au Royaume-Uni également avec certains "investisseurs qui se repositionnent pour un +soft Brexit+ même si cela reste très incertain comme situation", a-t-il complété.

Par ailleurs, "nous avons eu des chiffres macroéconomiques qui n'ont pas été trop décevants", a ajouté le spécialiste.

Aux Etats-Unis, la productivité a confirmé sa progression à 2,3% au 2e trimestre et le secteur privé a continué d'embaucher de façon très solide en août, créant 195.000 nouveaux emplois, un chiffre bien supérieur aux attentes des analystes.

Outre-Atlantique toujours, la croissance de l'activité dans les services, qui avait ralenti en juin et juillet au point de tomber à son plus bas niveau en trois ans, a rebondi le mois dernier.

Mercredi, le marché avait déjà salué de bons chiffres d'activité dans ce secteur en Chine et en Europe.

Scellant la fin d'un inédit gouvernement populiste dont le souverainiste Matteo Salvini était devenu l'homme fort, Giuseppe Conte et ses ministres ont prêté serment jeudi, pour l'investiture d'un exécutif italien qui s'appuie sur une majorité pro-européenne et penchant à gauche. Roberto Gualtieri, eurodéputé pro-européen du Parti démocrate, occupera le poste stratégique de ministre de l'Economie et des Finances.

Outre-Manche, un nouveau vote sur la tenue de législatives anticipées au Royaume-Uni se tiendra lundi à la Chambre des Communes, juste avant la suspension du Parlement. Mercredi, les députés ont voté une proposition de loi imposant au Premier ministre de demander à l'UE un nouveau report de trois mois du Brexit, prévu le 31 octobre, si aucun accord n'est conclu avec l'UE d'ici le 19 octobre.

La BCE en ligne de mire

En outre, "les attentes du marché par rapport au prochain comité de la Banque centrale européenne (BCE)", le 12 septembre, sont en train d'évoluer, selon M. Lenoir. Nous avons eu "des petites indications de différents membres de la BCE soulignant que le marché avait sans doute tort d'anticiper un nouveau programme de rachats d'actifs de grande ampleur dès le mois de septembre".

Ainsi "les taux remontent, surtout le Bund (le taux d'emprunt allemand à dix ans, qui fait référence, NDLR), depuis hier, dans cette perspective peut-être d'annonces fortes mais un peu moins que précédemment anticipé", a souligné l'expert.

A 18H00 (16H00 GMT), le Bund est nettement monté à -0,597% contre -0,680% mercredi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le rendement de même maturité de la France a suivi la même trajectoire, finissant à -0,297% contre -0,378%, tout comme celui de l'Espagne, à 0,225% contre 0,141%.

Celui de l'Italie a mis fin à sa détente, après avoir signé la veille un nouveau plus bas à 0,793%, remontant significativement à 0,940% contre 0,805%.

Au Royaume-Uni, le taux d'emprunt à 10 ans a également grimpé à 0,594% contre 0,487%.

Aux États-Unis, le taux à dix ans s'élevait à 1,572% contre 1,466% mercredi, celui à 30 ans à 2,062% contre 1,970%. Le taux à deux ans s'affichait pour sa part à 1,550% contre 1,432%.

ats/rp