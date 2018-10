Bonds Italie: prudence sur la dette italienne, qui atteint des sommets

Paris (awp/afp) - Le taux d'emprunt italien à 10 ans, qui s'est considérablement tendu depuis l'annonce du projet budgétaire, évoluait mardi près de ses sommets atteints fin mai au moment de l'incertitude sur la formation d'un gouvernement.

Le taux de rendement à 10 ans de maturité "a testé le plus haut niveau en séance depuis celui du 29 mai dernier" à 3,44%, lui-même le plus haut niveau enregistré depuis mars 2014, a indiqué à l'AFP Nordine Naam, stratégiste obligataire chez Natixis.

Lundi, le taux d'emprunt à 10 ans a clôturé à son plushaut niveau (+3,299%) depuis celui du 2 avril 2014 (+3,308%).

"C'est un ensemble d'annonces qui contribuent à beaucoup d'incertitude et donc à la prudence sur la dette italienne", a observé l'expert.

Les ministres des Finances de la zone euro ont accentué lundi la pression sur l'Italie pour qu'elle respecte les règles budgétaires européennes, alors que le gouvernement populiste transalpin prévoit un déficit de 2,4% du PIB pour les trois prochaines années dans son projet de budget.

De son côté, Rome a accusé Bruxelles de "terrorisme sur les marchés financiers".

Le président de la commission Budget de la Chambre des députés, Claudio Borghi, a jeté de l'huile sur le feu lundi en déclarant à la radio être "hyper-convaincu que l'Italie pourrait résoudre une grande partie de ses problèmes si elle avait sa propre monnaie".

"Si nous avions voulu la confrontation avec l'Union européenne, pour arriver à ce résultat on aurait annoncé 3,1% de déficit et non 2,4%", a-t-il ajouté.

Pour Nordine Naam, "il y a encore des chances que le taux grimpe. On est parti pour plusieurs semaines de volatilité", au moins jusqu'à ce que la Commission européenne examine le projet de budget italien le 15 octobre.

Pour l'heure, "chacun fourbit ses armes" dans ce bras de fer où il est beaucoup "question de posture" avec un "effet dommageable" pour les finances italiennes, souligne-t-il.

L'Italie s'endette à des niveaux de taux plus élevés et plus les taux grimpent, plus le coût de remboursement augmente pour l'Etat, ce qui réduit ses marges de manoeuvre financières.

Le marché assiste aussi à un nouveau bond du "spread", l'écart très surveillé entre les taux d'emprunt italien et allemand. A 296 points mardi en milieu de journée, il flirtait avec la barre des 300 points dépassée en mai.

A 12H32 (10H32 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Italie progressait à 3,383% contre 3,299% lundi à la fin de la séance sur le marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

En parallèle, les taux d'emprunt de l'Allemagne et de la France, considérés comme les pays les plus solides de la zone euro, ont sensiblement reculé.

Le rendement de même maturité de l'Allemagne est descendu à 0,429% contre 0,471%. Celui de la France s'est détendu aussi à 0,791% contre 0,826%.

Le taux d'emprunt de l'Espagne s'est légèrement tendu à 1,541% contre 1,530%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans a reculé à 1,543% contre 1,588%.

afp/jh