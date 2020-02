Bonds: la France a emprunté 8,998 mds EUR dont 1,52 md de dette verte

Paris (awp/afp) - La France a emprunté 8,998 milliards d'euros à long terme sur les marchés jeudi à des taux majoritairement en baisse, dont pour environ 1,5 milliard d'euros de titres de dette verte, a annoncé l'Agence France Trésor (AFT).

Le Trésor entendait lever entre 7,5 et 9 milliards d'euros. Fait marquant, le pays a emprunté pour 1,52 milliard d'euros via des obligations vertes, c'est-à-dire des titres de dette dont le montant doit financer des investissements en faveur de la transition énergétique et écologique. Ces titres verts à échéance 25 juin 2039 ont été émis à un taux de 0,38% contre 0,19% le 5 septembre 2019.

Il s'agit du premier abondement de l'année 2020 pour cette obligation verte, émise pour la première fois en janvier 2017 par la France et dont l'encours atteint actuellement 20,7 milliards d'euros.

Pour cette année, la France a identifié, comme en 2018 et 2019, 8 milliards d'euros de dépenses éligibles au titre des obligations vertes.

Par ailleurs, la France a émis pour 4,931 milliards d'euros d' obligations à échéance 25 novembre 2029 à un taux de -0,11% contre un taux de 0,04% lors de la dernière opération comparable, le 9 janvier 2020.

En outre, 1,565 milliard d'euros ont été levés jeudi sur une échéance 25 mai 2034 à un taux de 0,16% comparé à 0,24% le 7 novembre 2019.

Enfin, le Trésor a emprunté pour 982 millions d'euros de titres à échéance 25 mai 2066 à un taux de 0,83%. Le taux avait atteint 0,95% le 7 novembre 2019.

A court et moyen terme, voire sur certaines échéances de long terme, la France emprunte à des taux négatifs, ce qui signifie que les investisseurs, qui cherchent à tout prix des placements sûrs, sont prêts à perdre de l'argent en lui prêtant. Emprunter sur ces échéances devient donc rémunérateur pour le Trésor.

afp/vj