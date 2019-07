Bonds: la Grèce lève 2,5 milliards d'euros à un taux historiquement bas

Athènes (awp/afp) - La première émission obligataire depuis l'arrivée au pouvoir en Grèce d'un gouvernement conservateur a connu mardi un franc succès, avec un taux historiquement bas (1,9%) pour un pays longtemps écarté des marchés.

"C'est un vote de confiance dans les perspectives de croissance de la Grèce", a aussitôt réagi sur son compte twitter le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

Cette opération a permis à la Grèce de lever 2,5 milliards d'euros sur les marchés, la demande ayant atteint le montant record de 13 milliards d'euros, a indiqué l'agence de gestion de la dette publique grecque dans un communiqué.

Surtout, "cette émission à 7 ans (...) a été assortie du taux de rendement le plus bas (1,90%) et du coupon le plus bas (1,875%) que la République hellénique ait jamais obtenus pour une émission de référence en euros,", a-t-elle ajouté.

Le nouveau gouvernement dirigé par Kyriakos Mitsotakis a fait de l'accélération de la croissance sa priorité, un objectif qu'il espère atteindre par des baisses d'impôt et des privatisations.

En mars, sous le précédent gouvernement de gauche dirigé par Alexis Tsipras, la Grèce avait déjà levé 2,5 milliards d'euros lors d'une émission obligataire à dix ans, la première depuis le début de la crise financière en 2010 qui en avait fait un paria sur les marchés internationaux. Mais elle avait dû consentir un taux supérieur, de 3,9%.

Le taux d'emprunt de la Grèce s'est nettement détendu après la victoire de la droite aux législatives le 7 juillet.

