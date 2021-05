Bonne nouvelle : retour du Festival Go vélo Montréal cet été!

MONTRÉAL, 26 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis toujours, Vélo Québec a plus d’un tour dans son sac… Afin de renouer avec les cyclistes de tous âges et leur permettre de (re)vivre le Tour de l’Île de Montréal, un Tour la Nuit et le Défi métropolitain, le Festival Go vélo Montréal – présenté par Les Producteurs de lait du Québec, en collaboration avec Desjardins – trépigne d’impatience de rouler des versions inédites de ses événements, exceptionnellement présentés en juillet et en août. L’expérience sera différente certes, mais le plaisir de rouler librement dans des rues sans autos sera toujours aussi magique, à temps pour célébrer à vélo une « rentrée » pas comme les autres! Prêt pour la plus belle fête en mouvement? GO!



Le Tour de l’Île de Montréal – dimanche 29 août, de 9 h à 13 h

Le Tour de l’Île prendra la forme d’un parcours déambulatoire de 33 km, sans autos, dans les rues de 8 arrondissements de Montréal.

Un Tour la Nuit – vendredi 27 août, de 20 h à 23 h

Le Tour la Nuit prendra la forme d’un parcours déambulatoire de 22 km, sans autos, dans les rues de 4 arrondissements de Montréal.

Une édition sans site de départ/arrivée unique!

Pour assurer la fluidité de la circulation cycliste et la distanciation adéquate tout au long des parcours, il n’y aura pas de site de départ/arrivée unique. Les participants devront – lors de leur inscription – choisir un lieu de départ parmi 8 points d’accès répartis sur le parcours ainsi qu’une heure de départ, parmi les plages horaires proposées. Le départ des deux Tours s’échelonnera aux 30 minutes. Afin que les cyclistes puissent compléter leur boucle au même endroit d’où ils sont partis, les parcours du Tour de l’Île et du Tour la Nuit seront entièrement fermés à la circulation automobile pour la durée de l’événement.

Places limitées et inscription en ligne

Les modalités d’inscription ont été revues pour s’adapter au contexte actuel. Les inscriptions en ligne pour le Tour de l’Île et le Tour la Nuit sont possibles jusqu’à concurrence du nombre limite de cyclistes atteint. www.velo.qc.ca

Le Défi métropolitain – samedi 31 juillet

Le Défi métropolitain propose aux cyclistes d’y aller à leur rythme et de pédaler un parcours non chronométré de 50 à 130 km. Ce sera l’occasion de découvrir une nouvelle portion de la grande région métropolitaine, en partance de Châteauguay.

Une expérience agréable et sécuritaire pour tous!

Pour Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec, « tous les aspects de la randonnée liés à la notion de rassemblement ont été mis de côté pour que les cyclistes puissent vivre et profiter de l’essentiel : rouler à vélo dans un environnement des plus sécuritaires. Grâce au nouveau scénario de départ proposé et aux nombreux atouts du vélo – une activité extérieure, une distanciation physique respectée de deux mètres, imposée par le vélo lui-même – combinés à un espace de plusieurs kilomètres de rues pour rouler, tous les éléments sont réunis pour faire vivre aux cyclistes des moments à vélo uniques. »

À L’AGENDA : Visioconférence Le vélo et la grande transformation de Paris – mercredi 3 juin, midi

Vélo Québec est heureux d’accueillir Christophe Najdovski, Adjoint à la Maire de Paris, comme conférencier invité au Festival Go vélo Montréal. De passage à Montréal, en 2016, pour nous présenter « Le virage vélo de Paris », Christophe Najdovski nous revient cinq ans plus tard pour faire le point sur les retombées de l’ambitieux Plan vélo 2015-2020 qui a transformé Paris sur le plan de la mobilité.

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec Desjardins, l’événement compte également Sports Experts et le Parc olympique comme commanditaires associés. Parmi ses partenaires publics, le Festival Go vélo Montréal obtient un appui indispensable de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.velo.qc.ca



