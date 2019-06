Les ETFs répliquant le segment des valeurs asiatiques et du Pacifique ont enregistré une nette hausse de +2,62% en moyenne ce mercredi 19 Juin. Ce rebond peut s’expliquer par le récent rallye des monnaies asiatiques contre le dollar américain, après que la Fed a laissé entendre qu’elle pourrait abaisser les taux d’intérêts dans un futur proche. Conséquence directe de ce renforcement des devises, les valeurs asiatiques et du Pacifique ont bien progressé. Sur un mois, le segment est en hausse de +2,22%, et depuis le début de l’année, la performance cumulée se porte à +11,20%. Malgré ces performances, le segment subit une forte décollecte sur le marché primaire en 2019, avec près de $540M retirés par les investisseurs. 20 ETFs répliquent 7 indices liés aux valeurs d’Asie et du Pacifique, et regroupent $18,9 milliards d’actifs sous gestion.

