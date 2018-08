Bonne performance pour Mirabaud au premier semestre

Genève (awp) - La croissance a été au rendez-vous pour Mirabaud lors des six premiers mois de l'année, ceci dans toutes les lignes de métier. Le volume d'affaires des activités de gestion ont nettement progressé, tout comme le bénéfice du groupe bancaire genevois.

Au terme de la période sous revue, les actifs gérés par l'établissement ont gonflé de 7% sur six mois à 33,4 milliards de francs suisses. Sur ce total, 8,8 milliards proviennent de la gestion institutionnelle. Aucune indication n'est fournie sur la collecte.

Les recettes de Mirabaud ont atteint 174,0 millions, ce qui représente une hausse de 14,8% en rythme annuel. Principale source de revenus, les opérations de commissions et de prestations de services ont débouché sur un produit en hausse de 15,3% à 134,8 millions.

La marge d'intérêt a généré des recettes de 16,9 millions, en hausse de 30%. L'augmentation demeure élevée (+11,7%) pour les activités de négoce, à 18,2 millions. Les charges d'exploitation ont pris 9,5% à 134,3 millions.

Le résultat opérationnel a été étoffé de plus d'un tiers à 36,8 millions de francs suisses, tout comme le bénéfice net qui s'est fixé à 29,9 millions.

"Ces bons résultats s'inscrivent dans la continuité de ceux obtenus récemment. Ils traduisent les performances de nos activités tant en Suisse qu'en Europe, aux Emirats arabes unis et au Canada", indique l'associé gérant senior Yves Mirabaud, cité dans le communiqué.

La somme du bilan s'est repliée de 1,0% à 4,15 milliards de francs suisses.

Le ratio de fonds propres durs a cédé 0,4 point de pourcentage, à 20,6%. Cet indicateur demeure "largement au-dessus des minimas requis", précise le communiqué.

Fondé en 1819 à Genève, le groupe Mirabaud emploie plus de 700 personnes sur trois sites en Suisse, en Europe et dans le reste du monde (Montréal et Dubaï).

fr/rp