Bonnes conditions pour les remontées mécaniques suisses

Zurich (awp) - L'ensoleillement qui a prévalu au mois de mars a bénéficié aux activités des remontées mécaniques suisses, relève mercredi la faîtière du secteur. Presque toutes les régions ont bénéficié d'une embellie, sauf au Tessin, où l'enneigement a fait défaut.

Depuis le début de la saison, et jusqu'à fin mars, une augmentation de 32% des premiers passages et de 39% du chiffre d'affaires a été enregistrée, grâce aux bonnes conditions météorologiques. En Suisse centrale, orientale et dans les Grisons, des records d'ensoleillement ont été enregistrés en mars.

Les hausses de chiffres d'affaires les plus marquées ont été enregistrées en Suisse orientale (+54%), en Valais (+46%) ainsi que dans l'Oberland bernois (+44%).

La situation a été moins favorable au Tessin, où il n'a "pratiquement pas neigé pendant toute la saison d'hiver". Par rapport à la saison précédente, le nombre de premiers passages a diminué de 79% depuis le début de la saison et le chiffre d'affaires est toujours inférieur de 62% à celui de l'année précédente.

