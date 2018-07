Bonnes performances des trois principales activités de Vivendi au premier semestre 2018 0 0 30/07/2018 | 19:31 Envoyer par e-mail :

recherche de partenaires stratégiques Négociations exclusives avec Grupo Planeta pour l’acquisition d’Editis 1 A taux de change et périmètre constants. Chiffres clés du premier semestre 2018 Variation par rapport à la même période de 2017 Variation à change et périmètre2 constants par rapport à la même période de 2017 Chiffre d’affaires3 6 463 M€ + 18,3 % + 4,0 % Résultat opérationnel courant (ROC)4,5 602 M€ + 50,2 % + 27,8 % Résultat opérationnel ajusté (EBITA)4,5 542 M€ + 54,0% + 31,6 % Résultat opérationnel (EBIT)4 492 M€ + 35,8 % +28,6 % Résultat net, part du groupe4 165 M€ - 6,3 % Résultat net ajusté4,5 393 M€ + 22,8 % Ce communiqué présente des résultats condensés, non audités, établis selon les normes IFRS, arrêtés par le Directoire de Vivendi du 27 juillet 2018, examinés par le Comité d’audit du 27 juillet 2018 et par le Conseil de surveillance du 30 juillet 2018. Le Conseil de surveillance, qui s’est réuni ce jour sous la Présidence de Yannick Bolloré, a examiné les états financiers condensés non audités du Groupe pour le semestre clos le 30 juin 2018, arrêtés par le Directoire le 27 juillet 2018. Le chiffre d’affaires s’élève à 6 463 millions d’euros, contre 5 462 millions d’euros au premier semestre 2017, en hausse de 18,3 %, en tenant compte de la consolidation d’Havas à compter du 3 juillet 2017 (+1 052 millions d’euros). A taux de change et périmètre constants2, le chiffre d’affaires augmente de 4,0 % par rapport au premier semestre 2017, grâce à la progression d’Universal Music Group (UMG) (+6,8 %) et de Groupe Canal+ (+1,3 %). Le résultat opérationnel courant (ROC) s’élève à 602 millions d’euros, contre 401 millions d’euros au premier semestre 2017, en hausse de 50,2 %, qui comprend notamment l’effet de la consolidation d’Havas (+115 millions d’euros). À taux de change et périmètre constants, le résultat opérationnel courant augmente de 112 millions d’euros (+27,8 %) grâce à la progression d’UMG (+73 millions d’euros) et à la croissance des performances de Groupe Canal+ (+53 millions d’euros). 2 Le périmètre constant permet de retraiter les impacts de l’acquisition d’Havas (3 juillet 2017) ainsi que du rachat de Paylogic (16 avril 2018) et de la cession de Radionomy (17 août 2017) par Vivendi Village.

3 Au deuxième trimestre 2018, le chiffre d’affaires s’élève à 3 354 millions d’euros, contre 2 782 millions d’euros au deuxième trimestre 2017, en hausse de 20,6 %, principalement liée à la consolidation d’Havas le 3 juillet 2017 (+570 millions d’euros). A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires augmente de 4,6 % par rapport au deuxième trimestre 2017, essentiellement grâce à la progression d’Universal Music Group (+9,0 %).

4 Pour la réconciliation de l’EBIT à l’EBITA et au ROC, ainsi que du résultat net, part du groupe, au résultat net ajusté, voir annexe II.

5 Mesures à caractère non strictement comptable. Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s’élève à 542 millions d’euros, contre 352 millions d’euros au premier semestre 2017, en augmentation de 54,0 %, qui comprend notamment l’effet de la consolidation d’Havas (+102 millions d’euros). À taux de change et périmètre constants, le résultat opérationnel ajusté augmente de 112 millions d’euros (+31,6 %), dont 67 millions d’euros (+23,5 %) pour UMG et 48 millions d’euros (+27,8 %) pour Groupe Canal+. Le résultat opérationnel (EBIT) s’élève à 492 millions d’euros, contre 362 millions d’euros au premier semestre 2017, en augmentation de 35,8 % notamment en raison de la hausse de l’EBITA (+190 millions d’euros). Le résultat opérationnel comprend également la quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence opérationnelles qui représente un produit de 3 millions d’euros, contre un produit de 48 millions d’euros au premier semestre 2017. Cette diminution résulte essentiellement du reclassement de la quote-part dans le résultat net de Telecom Italia en « quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles », afin de refléter la réduction de l’influence de Vivendi sur l’opérateur télécoms en 2018. La quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles représente un produit de 8 millions d’euros (après amortissement des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises), contre un montant nul au premier semestre 2017. Ce montant correspond à la quote-part dans le résultat net en provenance de Telecom Italia calculée sur la base des informations financières publiées par l’opérateur télécoms6 (correspondant au quatrième trimestre 2017 et au premier trimestre 2018 compte tenu du décalage d’un trimestre). Le coût du financement s’élève à 26 millions d’euros, contre 25 millions d’euros au premier semestre 2017, et intègre l’impact sur le coût du financement de l’acquisition d’Havas. Les autres charges et produits financiers sont une charge nette de 42 millions d’euros, contre une charge nette de 35 millions d’euros au premier semestre 2017. Au premier semestre 2018, les autres charges financières intègrent la dépréciation des titres Telecom Italia mis en équivalence, à hauteur de 512 millions d’euros. En effet, nonobstant l’amélioration attendue des perspectives de valorisation de Telecom Italia, si le plan industriel 2018-2020 adopté le 12 mars 2018 à l’unanimité par l’ancien Conseil d’administration de Telecom Italia est effectivement mis en œuvre par le nouveau Conseil d’administration, Vivendi a déprécié sa participation dans Telecom Italia, afin notamment de tenir compte du risque d’exécution de ce plan industriel eu égard au moindre pouvoir de Vivendi de participer aux décisions relatives aux politiques financières et opérationnelles de Telecom Italia. Les autres produits financiers intègrent la réévaluation entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 des participations dans Spotify (456 millions d’euros) et dans Ubisoft (56 millions d’euros), comptabilisées par compte de résultat conformément à la nouvelle norme IFRS 9 « Instruments financiers », appliquée à compter du 1er janvier 2018. 6 Le 16 mai 2018 (résultats du premier trimestre clos le 31 mars 2018) et le 6 mars 2018 (résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2017). Vivendi a réalisé une plus-value de 1 216 millions d’euros lors de la cession de la participation dans Ubisoft le 20 mars 2018. Toutefois, dans ce montant, seule la réévaluation de la participation entre le 1er janvier et le 20 mars 2018 (56 millions d’euros) est comptabilisée dans le compte de résultat du premier semestre 2018, conformément à la nouvelle norme IFRS 9, appliquée à compter du 1er janvier 2018. Le solde de la plus-value (1 160 millions d’euros) correspond à la réévaluation de la participation jusqu’au 31 décembre 2017, qui était comptabilisée en « autres charges et produits directement comptabilisés en capitaux propres » au 31 décembre 2017, conformément à l’ancienne norme IAS 39, et a été reclassé dans les réserves consolidées au 1er janvier 2018 lors de la première application de la norme IFRS 9. Elle aurait été comptabilisée en résultat lors de la cession qui est intervenue au cours du semestre, selon la norme IAS 39 applicable jusqu’au 31 décembre 2017. Au premier semestre 2018, le résultat net, part du groupe (normes comptables IFRS) est un bénéfice de 165 millions d’euros (0,13 euro par action de base), contre 176 millions d’euros (0,14 euro par action de base) au premier semestre 2017, en diminution de 6,3 %. La progression du résultat opérationnel (+130 millions d’euros), grâce aux performances d’Universal Music Group et de Groupe Canal+ ainsi qu’à la consolidation d’Havas, est compensée par la hausse des impôts (-141 millions d’euros dont -114 millions d’euros résultant de la réévaluation des titres Spotify). Le résultat net ajusté est un bénéfice de 393 millions d’euros (0,31 euro par action de base), contre 320 millions d’euros (0,26 euro par action de base) au premier semestre 2017, en hausse de 22,8 %. Cette évolution reflète notamment la progression de l’EBITA (+190 millions d’euros), principalement grâce aux solides performances d’Universal Music Group et de Groupe Canal+. Au 30 juin 2018, l’endettement financier net de Vivendi s’établit à 1,399 milliard d’euros, contre un endettement financier net de 2,340 milliards d’’euros au 31 décembre 2017. Au 30 juin 2018, le portefeuille de participations cotées représente une valeur de marché cumulée de l’ordre de 5,3 milliards d’euros. Le 20 mars 2018, Vivendi a cédé sa participation de 27,27 % dans Ubisoft pour un montant total de 2 milliards d’euros (contre un investissement initial de 794 millions d’euros). Le 23 mars 2018, 1,5 milliard d’euros avait déjà été perçu. Au cours des dernières semaines, le Groupe a exercé son option de cession de sa participation de 11 % dans Fnac Darty pour un montant total de 267 millions d’euros (contre un investissement initial de 159 millions d’euros) qui a été reçu le 12 juillet 2018. PERSPECTIVES ANNUELLES Vivendi est confiant dans les perspectives du second semestre 2018. En particulier, Groupe Canal+ confirme son objectif d’EBITA avant charges de restructuration pouvant atteindre près de 450 millions d’euros en 2018. Par ailleurs, Havas anticipe une meilleure croissance organique du revenu net au second semestre 2018 grâce aux gains de budgets significatifs enregistrés au premier semestre. FUTURE EVOLUTION DU CAPITAL D’UNIVERSAL MUSIC GROUP Le Directoire a présenté au Conseil de surveillance les conclusions de son analyse concernant l’évolution du capital d’Universal Music Group (UMG). Pour permettre à UMG d’amplifier sa valorisation, il a été décidé de céder jusqu’à 50 % de son capital à un ou plusieurs partenaires stratégiques.

Une introduction en Bourse a été écartée à cause de sa complexité. Cette opération devrait être lancée cet automne et pourrait s’étaler sur 18 mois. Vivendi retiendra prochainement des banques pour procéder à cette recherche de partenaires stratégiques. Naturellement, Vivendi définira « un prix de réserve » minimum pour l’entrée de partenaires au capital d’UMG. NEGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC GRUPO PLANETA POUR L’ACQUISITION D’EDITIS Vivendi est entré en négociations exclusives avec Grupo Planeta pour l’acquisition de 100 % du capital d’EDITIS, deuxième groupe d’édition français détenu par Grupo Planeta. La valeur d’entreprise retenue est de 900 millions d’euros. En 2017, EDITIS a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 750 millions d’euros et un EBIT récurrent d’environ 60 millions d’euros. Dans le cadre de ce projet, Vivendi et Grupo Planeta, groupe leader en Espagne et en Amérique latine dans les domaines de l’édition, des médias et de l’éducation, exploreraient de nouvelles opportunités dans le secteur de l’édition. EDITIS appuie son développement sur un portefeuille de marques éditoriales prestigieuses, sur des positions de leader en littérature, en éducation et référence, sur une force de diffusion et de distribution reconnue ainsi que sur la qualité des équipes. EDITIS compte plus de 50 maisons d’édition (parmi lesquelles Nathan, Bordas, Robert Laffont, Presses de la Cité, Julliard, XO, Plon, Perrin, Pocket, Belfond, Le cherche midi), un grand nombre d’auteurs reconnus et des projets éditoriaux de qualité. L’acquisition d’EDITIS constituerait une nouvelle étape majeure dans la construction d’un groupe intégré centré sur les médias, les contenus et la communication. La proximité des métiers respectifs des deux groupes, leur culture commune centrée sur la créativité et l’importance de leur savoir-faire en matière de gestion des talents seraient autant d’éléments de nature à faciliter l’intégration d’EDITIS. Au sein de Vivendi, EDITIS bénéficierait d’un écosystème unique pour attirer et fidéliser les meilleurs talents et enrichir le portefeuille de contenus du Groupe. L’édition scolaire permettrait, en outre, à Vivendi de mieux connaitre les jeunes générations. Tout accord résultant de ces négociations serait soumis à la consultation préalable des instances représentatives du personnel concernées, à des due diligence confirmatoires et à la finalisation de la documentation définitive. COMMENTAIRES DETAILLES DES DIFFERENTES ACTIVITES Universal Music Group Le chiffre d’affaires d’Universal Music Group (UMG) s’établit à 2 628 millions d’euros, en hausse de 6,8 % à taux de change et périmètre constants par rapport au premier semestre 2017 (-1,4 % en données réelles). Le chiffre d’affaires de la musique enregistrée progresse de 7,4 % à taux de change et périmètre constants grâce à l’augmentation des revenus liés aux abonnements et au streaming (+34,3 %) qui compense largement la baisse continue des ventes de téléchargements (-26,5 %) et des ventes physiques (-19,1 %). Parmi les meilleures ventes de musique enregistrée du premier semestre 2018, figurent les nouveaux albums de Post Malone, Drake et Migos, ainsi que la bande originale du film Black Panther. Selon le rapport semestriel 2018 du groupe Nielsen sur le marché de la musique aux Etats-Unis, parmi le Top 10 des meilleurs artistes, les cinq premiers et huit sur dix sont des artistes UMG. UMG accompagne également les huit meilleurs artistes du classement du streaming à la demande, ce qui constitue une performance historique. Le chiffre d’affaires de l’édition musicale augmente de 11,1 % à taux de change et périmètre constants, également porté par la croissance des revenus liés aux abonnements et au streaming, ainsi que des revenus liés aux droits de représentations. Le chiffre d’affaires du merchandising et des autres activités recule de 15,7 % à taux de change et périmètre constants, en raison d’une activité de concerts et de ventes moins soutenue. Portés par la croissance du chiffre d’affaires, le résultat opérationnel courant (ROC) d’UMG s’élève à 355 millions d’euros, en hausse de 23,5 % à taux de change et périmètre constants par rapport au premier semestre 2017 (+14,0 % en données réelles), et le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s’établit à 326 millions d’euros, en progression de 23,5 % à taux de change et périmètre constants par rapport au premier semestre 2017 (+13,9 % en données réelles). Le 9 juillet 2018, UMG et The Rolling Stones ont annoncé avoir conclu un accord mondial englobant les catalogues de musique enregistrée et d’audiovisuel du groupe, les archives, le merchandising mondial et la gestion des marques. Cet accord aux multiples facettes, qui démontre les nombreux services qu’UMG peut proposer à un artiste, marque le début d’une nouvelle ère de collaboration élargie entre The Rolling Stones et UMG. Groupe Canal+ Le chiffre d’affaires de Groupe Canal+ s’établit à 2 575 millions d’euros, en croissance de 0,8 % par rapport au premier semestre 2017 (+1,3 % à taux de change et périmètre constants). Cette évolution est portée par la progression significative du parc d’abonnés du groupe qui atteint 16 millions au total, contre 14,6 millions à fin juin 2017. La France métropolitaine poursuit son redressement : le chiffre d’affaires est encore en léger recul malgré une dynamique très positive du taux de résiliation (baisse des résiliations de 19 % au premier semestre 2018 par rapport au premier semestre 2017). Le portefeuille global d’abonnés individuels en France métropolitaine (auto-distribués, issus des partenariats avec les opérateurs télécoms et abonnés Canalplay) est en décroissance de 62 000 abonnés ; hors Canalplay, ce portefeuille est quasiment stable (-4 000 abonnés). Le portefeuille d’abonnés individuels à la chaîne Canal+ enregistre en un an une croissance nette de 271 000 abonnés. Le chiffre d’affaires à l’international enregistre une très forte progression de 7,2 % à taux de change et périmètres constants du fait de la croissance exceptionnelle du parc d’abonnés individuels (+1,5 million en un an, dont +1,1 million en Afrique) grâce notamment aux effets bénéfiques de la Coupe du Monde de football. Le parc d’abonnés au Vietnam dépasse pour la première fois le million d’abonnés. Le chiffre d’affaires de Studiocanal augmente de 17,9 % à taux de change et périmètre constants, porté par la sortie en salles d’un plus grand nombre de films et par de très bonnes ventes vidéo, en particulier de Paddington 2. Le résultat opérationnel courant (ROC) de Groupe Canal+ s’établit à 241 millions d'euros, contre 186 millions d’euros au premier semestre 2017, en hausse de 28,4 % à taux de change et périmètre constants. Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) avant charges de restructuration s’élève à 249 millions d’euros, contre 192 millions d'euros au premier semestre 2017 (+28,5 % à taux de change et périmètre constants), grâce à la croissance du chiffre d’affaires et aux effets du plan d’économies. Après charges de restructuration, l’EBITA s’établit à 221 millions d’euros, contre 171 millions d’euros au premier semestre 2017 (+27,8 % à taux de change et périmètre constants). Pour l’ensemble de l’année, Groupe Canal+ confirme son objectif d’EBITA avant charges de restructuration pouvant atteindre près de 450 millions d’euros. Havas Le revenu net d’Havas s’élève à 1 020 millions d’euros en décroissance de 8,0 % par rapport au premier semestre 2017, majoritairement due aux effets négatifs de change de -6,5 % (essentiellement le dollar US, les devises sud-américaines et la livre sterling). La contribution des acquisitions est de +1,4 % et la croissance organique ressort à -2,9 %. Retraitée de la sous-performance d’Arnold, la croissance organique de l’ensemble du groupe Havas est de -1,4 %. La rentabilité se redresse au premier semestre 2018 par rapport au premier semestre 2017, car elle bénéficie pleinement des mesures d’adaptation de coûts initiées au second semestre 2017. Au premier semestre 2018, le résultat opérationnel courant (ROC) est de 115 millions d’euros et la marge ROC/revenu net est en hausse de +60 points de base, passant de 10,7 % à 11,3 %. Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s’élève à 102 millions d’euros, en croissance organique de +5,3 % par rapport au premier semestre 2017 ; la marge EBITA/revenu net est en hausse de +90 points de base, passant de 9,1 % à 10,0 %. Par zone, l’activité des agences nord-américaines s’améliore fortement au deuxième trimestre 2018. Cette bonne performance est due aux activités Médias (grâce notamment au gain du budget Sanofi en 2017), au regain de dynamisme des agences de New York et de Chicago et aux très bonnes performances d’Havas Edge, d’Havas Health et d’Abernathy. L’activité de l’Europe, comme prévu, recule car elle est impactée par la perte des clients SFR et PSA dans les activités Média. Le Royaume-Uni renoue avec une croissance solide au deuxième trimestre 2018, grâce aux activités de création et de communication santé, tout comme l’Italie et la Pologne qui affichent des croissances positives sur le semestre. L’Asie-Pacifique est en légère hausse et l’Amérique latine enregistre toujours une croissance organique dynamique au premier semestre 2018. La créativité d’Havas a été très largement récompensée au deuxième trimestre de l’année 2018 et notamment aux Cannes Lions en juin dernier. 15 agences Havas se sont distinguées aux Cannes Lions en remportant 47 prix (contre 41 prix l’année dernière) dont 3 Grand Prix, 5 Gold, 18 Silver et 21 Bronze. Cela représente une hausse de 15 % par rapport à 2017, et ce malgré la baisse d’environ 20 % du nombre de Lions attribués (réduction des catégories). C’est une année record pour Havas. Havas poursuit sa politique d’acquisitions ciblées et continue de se renforcer dans certaines expertises ou dans certaines zones géographiques. Ainsi, au premier semestre 2018, Havas a réalisé deux acquisitions : DAA (Deekeling Arndt Advisors), agence spécialisée en relations publiques basée en Allemagne, et M&Consultancy, agence londonienne spécialisée dans la santé. Début juillet 2018, Havas a acquis Catchi, principal acteur du CRO (Conversion Rate Optimisation) en Australie et en Nouvelle-Zélande. Son savoir-faire et ses compétences viennent renforcer les services actuellement offerts par les agences Havas sur ce marché. Outre les nouvelles offres lancées durant le premier trimestre 2018 (Plead, China Desk, Blockchain et Havas Health Plus), en juin, Havas a annoncé le déploiement de la seconde phase de sa stratégie Together, qui vise à combiner l’excellence locale et la puissance globale du groupe, à travers le développement de plusieurs « verticales » totalement intégrées au sein des Villages : - AMO, réseau international d’agences en conseil stratégique, communication financière et corporate ; avec un plan d’investissement ambitieux de 100 millions d’euros pour les cinq ans à venir ; - Edge Performance Network, réseau mondial dédié au marketing à la performance ; - Havas Events, réseau d’événementiel, a été lancé à l’international ; - Havas Helia, réseau international dédié au CRM (gestion de la relation client) ; - The Annex, réseau dédié à la culture et au divertissement qui se concentre sur les Millennials et les Centennials. Havas anticipe une meilleure croissance organique du revenu net au second semestre 2018, grâce aux gains de budgets significatifs enregistrés au premier semestre. Gameloft Avec près de 2 millions de téléchargements par jour sur toutes les plateformes au premier semestre 2018, Gameloft est un leader dans la création et l’édition de jeux vidéo mobile. Au premier semestre 2018, le nombre moyen de joueurs mensuels (MAU) atteint 107 millions et celui des joueurs quotidiens (DAU) 12 millions. Le chiffre d’affaires de Gameloft s’établit à 149 millions d’euros, en retrait de 5,4 % à taux de change et périmètre constants par rapport au premier semestre 2017, en raison du ralentissement de l’activité réalisée avec les opérateurs télécoms et de la baisse des recettes publicitaires. L’activité OTT (Over The Top : ventes de jeux sur les plateformes Apple, Google, Microsoft, Amazon, etc.), qui représente 72 % des ventes totales de Gameloft, progresse de 3 % à taux de change constant. Gameloft bénéficie de la bonne performance de son catalogue et notamment de ses jeux phares comme War Planet Online, Dragon Mania Legends, Disney Magic Kingdoms, March of Empires et Asphalt 8: Airborne. Gameloft réalise 62 % de son chiffre d’affaires avec ses propres franchises de jeux. Le 3 mai 2018, Gameloft a lancé avec succès Dungeon Hunter Champions. Le très attendu Asphalt 9: Legends, le dernier volet de la franchise de jeux de course sur mobile la plus téléchargée au monde, est sorti le 26 juillet 2018. Vivendi Village Vivendi Village est structuré autour de plusieurs activités : l’accompagnement des talents, les festivals, les salles de spectacle, la billetterie, la gestion de franchises (en particulier Paddington), et la mise en relation digitale entre particuliers et professionnels. Avec l’acquisition de Paylogic en avril 2018, les activités de billetterie représentent environ la moitié du chiffre d’affaires de Vivendi Village (52 millions d’euros au premier semestre 2018) et un volume annuel de billets vendus de plus de 20 millions. Le Groupe dispose à présent d’une couverture géographique forte et complémentaire sur trois marchés : acteur de référence au Royaume-Uni, il offre d’importantes perspectives de synergies avec le continent européen et détient une position de challenger en forte croissance aux Etats-Unis. Dans le spectacle vivant, dont le chiffre d’affaires progresse de 36,7 % par rapport au premier semestre 2017, Olympia Production poursuit son développement avec 29 artistes en portefeuille (musique et humour). Les Déferlantes, Brive Festival et Live au Campo, les trois festivals détenus par Vivendi Village, qui ont eu lieu en juillet, ont connu une affluence record : leur fréquentation a respectivement progressé par rapport à 2017 de 17 %, 30 % et 15 %. L’Olympia a enregistré un excellent mois de juin avec 27 événements alors que se tenait en parallèle la Coupe du Monde de football. En Afrique, une salle CanalOlympia supplémentaire a été ouverte le 1er juin 2018 à Ouagadougou, la deuxième dans cette ville et la neuvième du réseau africain de salles de cinéma et de spectacles. Dans le cadre du partenariat entre Vivendi et Orange, annoncé en avril 2018, un concert rassemblant 6 000 personnes a été organisé au CanalOlympia de Douala à l’occasion de la Fête de la Musique en juin, avec la participation de Ténor, artiste Universal Music Group. Nouvelles initiatives Nouvelles Initiatives, qui regroupe des entités en phase de lancement ou de développement, réalise un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros, en hausse de 36,6 % par rapport au premier semestre 2017, essentiellement grâce à la bonne performance de Dailymotion. La nouvelle expérience utilisateur de Dailymotion, déployée mondialement fin 2017, continue de porter ses fruits. Conçue principalement pour les 25-49 ans, elle permet de mieux découvrir les vidéos, en lien avec ses centres d’intérêt. La part de la consommation de contenus premiums a augmenté de 41 % entre le premier semestre 2017 et le premier semestre 2018, et le nombre de vues par session a progressé de 52 % sur le contenu premium desktop au lancement de la nouvelle expérience. Vivendi Entertainment est le créateur de formats télévisuels comme le jeu Guess My Age, adapté dans 12 territoires. Couple ou pas couple, dont la deuxième saison vient d’être tournée en France, a déjà été adapté en Russie, Hongrie et Thaïlande et est en développement en Italie et en Espagne. Au Tableau connaît un développement international rapide avec de très bonnes audiences en Nouvelle-Zélande et au Liban. Vivendi Entertainment prépare, par ailleurs, le tournage en septembre du pilote de la version américaine des Guignols pour la chaîne Fox. GVA, acteur du marché des télécoms en Afrique, a obtenu une licence de fournisseur d’accès Internet en République du Congo, le 10 avril 2018, permettant notamment le lancement des études d’ingénierie à Pointe-Noire. GVA propose déjà CANALBOX, une offre Internet Très Haut Débit par fibre optique, lancée en partenariat avec Groupe Canal+ à Libreville au Gabon depuis octobre 2017 et à Lomé au Togo depuis mars 2018. Dans ces deux pays, GVA a également lancé des offres CANALBOX PRO destinées aux entreprises, proposant différents services à valeur ajoutée tels que l’adressage IP, l’hébergement et un service client premium. Pour toute information complémentaire, se référer au document « Rapport financier et états financiers condensés non audités du premier semestre clos le 30 juin 2018 », mis en ligne ultérieurement sur le site Internet de Vivendi (www.vivendi.com). A propos de Vivendi Vivendi travaille depuis 2014 à la construction d’un groupe européen d’envergure mondiale dans les contenus, les médias et la communication. La stratégie claire et ambitieuse fixée il y a trois ans a été mise en œuvre avec succès par le Directoire. Dans la création de contenus, tout d’abord : le Groupe détient des actifs puissants et complémentaires dans la musique (Universal Music Group), les jeux vidéo mobiles (Gameloft) et les séries et films (Groupe Canal+), qui sont aujourd’hui les trois contenus de divertissement les plus consommés dans le monde. Dans la distribution, ensuite : Vivendi a acquis et repositionné Dailymotion pour doter nos contenus d’une nouvelle vitrine numérique. Le Groupe s’est également rapproché de plusieurs opérateurs télécoms et plateformes afin d’élargir au maximum ses réseaux de distribution. L’exercice 2017 a permis d’ajouter une troisième brique à cet ensemble : la communication avec Havas. Havas dispose d’une expertise créative unique dans la valorisation des contenus gratuits et dans les formats courts, de plus en plus utilisés sur mobile. Par ailleurs, dans le spectacle vivant, la valorisation de franchises, la billetterie et le numérique, Vivendi explore de nouvelles activités complémentaires de ses métiers, fédérées sous Vivendi Village. Les différentes entités du Groupe de Vivendi travaillent désormais pleinement ensemble, créant ainsi plus de valeur, au sein d’un groupe industriel intégré. www.vivendi.com, www.cultureswithvivendi.com Avertissement Important Le présent communiqué de presse contient une information susceptible d’avoir constitué, avant sa diffusion, une information privilégiée au sens de l’article 7 par. 1 du Règlement européen n° 596/2014 qui se rapporte à l’acquisition d’EDITIS. Déclarations prospectives : Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux perspectives de Vivendi, y compris en termes d’impact de certaines opérations. Même si Vivendi estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, notamment les risques liés à l'obtention de l'accord d'autorités de la concurrence et d’autres autorités réglementaires ainsi que toutes les autres autorisations qui pourraient être requises dans le cadre de certaines opérations et les risques décrits dans les documents déposés par Vivendi auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en langue anglaise sur notre site (www.vivendi.com). Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement copie des documents déposés par Vivendi auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou directement auprès de Vivendi. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa diffusion. Vivendi ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un évènement futur ou de tout autre raison. ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme d’American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout programme d’ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n’a aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi décline toute responsabilité concernant un tel programme. CONFERENCE ANALYSTES & INVESTISSEURS Intervenants :

ANNEXE I VIVENDI CHIFFRE D'AFFAIRES TRIMESTRIEL PAR METIER

(IFRS, non audité) 2018 (en millions d'euros) 1er trimestre clos le 31 mars 2e trimestre clos le 30 juin Chiffre d'affaires Universal Music Group 1 222 1 406 Groupe Canal+ 1 298 1 277 Havas 482 570 Gameloft 79 70 Vivendi Village 23 29 Nouvelles Initiatives 16 16 Eliminations des opérations intersegment (11) (14) Total Vivendi 3 109 3 354 2017 (en millions d'euros) 1er trimestre clos le 31 mars 2e trimestre clos le 30 juin 3e trimestre clos le 30 septembre 4e trimestre clos le 31 décembre Chiffre d'affaires Universal Music Group 1 284 1 382 1 319 1 688 Groupe Canal+ 1 272 1 283 1 252 1 391 Havas - - 539 648 Gameloft 91 77 77 82 Vivendi Village 26 30 25 28 Nouvelles Initiatives 10 13 11 17 Eliminations des opérations intersegment (3) (3) (16) (22) Total Vivendi 2 680 2 782 3 207 3 832 Nota : Au premier semestre 2018, Vivendi a appliqué la nouvelle norme comptable IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients (se reporter à l’annexe V). ANNEXE II VIVENDI COMPTE DE RÉSULTAT CONDENSÉ

(IFRS, non audité) Premier semestre Semestres clos le 30 juin % de variation 2018 2017 CHIFFRE D'AFFAIRES 6 463 5 462 + 18,3% Coût des ventes (3 565) (3 423) Charges administratives et commerciales hors amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises (2 296) (1 638) Résultat opérationnel courant (ROC)* 602 401 + 50,2% Charges de restructuration (62) (38) Autres charges et produits opérationnels 2 (11) Résultat opérationnel ajusté (EBITA)* 542 352 + 54,0% Amortissements et dépréciations des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises (53) (65) Reprise de provision au titre du litige securities class action aux États-Unis - 27 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence opérationnelles 3 48 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (EBIT) 492 362 + 35,8% Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles 8 - Coût du financement (26) (25) Produits perçus des investissements financiers 15 15 Autres charges et produits financiers (42) (35) (53) (45) Résultat des activités avant impôt 447 317 + 41,3% Impôt sur les résultats (265) (124) Résultat net des activités poursuivies 182 193 - 5,6% Résultat net des activités cédées ou en cours de cession - - Résultat net 182 193 - 5,6% Intérêts minoritaires (17) (17) RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE 165 176 - 6,3% Résultat net, part du groupe par action (en euros) 0,13 0,14 Résultat net, part du groupe dilué par action (en euros) 0,13 0,14 Résultat net ajusté* 393 320 + 22,8% Résultat net ajusté par action (en euros)* 0,31 0,26 Résultat net ajusté dilué par action (en euros)* 0,31 0,25 Données en millions d’euros, sauf données par action. *Mesures à caractère non strictement comptable. Nota : Au premier semestre 2018, Vivendi a appliqué deux nouvelles normes comptables : IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients et IFRS 9 – Instruments financiers (se reporter à l’annexe V). Le résultat opérationnel courant (ROC), le résultat opérationnel ajusté (EBITA - adjusted earnings before interest and income taxes) et le résultat net ajusté, mesures à caractère non strictement comptable, doivent être considérés comme des informations complémentaires, qui ne peuvent se substituer à toute mesure des performances opérationnelles et financières du groupe à caractère strictement comptable et Vivendi considère qu’ils sont des indicateurs pertinents des performances opérationnelles et financières du groupe. La Direction de Vivendi utilise le résultat opérationnel courant (ROC), le résultat opérationnel ajusté (EBITA) et le résultat net ajusté dans un but informatif, de gestion et de planification car ils permettent d’exclure la plupart des éléments non opérationnels et non récurrents de la mesure de la performance des métiers. Pour toute information complémentaire, se référer au document « Rapport financier semestriel 2018 » qui sera mis en ligne ultérieurement sur le site internet de Vivendi (www.vivendi.com). ANNEXE II (suite)

VIVENDI COMPTE DE RÉSULTAT CONDENSÉ

(IFRS, non audité) Réconciliation du résultat net, part du groupe au résultat net ajusté Semestres clos le 30 juin (en millions d'euros) 2018 2017 Résultat net, part du groupe (a) 165 176 Ajustements Amortissements et dépréciations des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises 53 65 Amortissement des actifs incorporels liés aux sociétés mises en équivalence 30 30 Reprise de provision au titre du litige securities class action aux États-Unis (a) - (27) Autres charges et produits financiers 42 35 Impôt sur les ajustements 106 45 Intérêts minoritaires sur les ajustements (3) (4) Résultat net ajusté 393 320 a. Tels que présentés au compte de résultat consolidé. Compte de résultat ajusté Semestres clos le 30 juin % de variation (en millions d'euros) 2018 2017 Chiffre d'affaires 6 463 5 462 + 18,3% Résultat opérationnel courant (ROC) 602 401 + 50,2% Résultat opérationnel ajusté (EBITA) 542 352 + 54,0% Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence opérationnelles 3 78 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles 38 - Coût du financement (26) (25) Produits perçus des investissements financiers 15 15 Résultat des activités avant impôt ajusté 572 420 Impôt sur les résultats (159) (79) Résultat net ajusté avant intérêts minoritaires 413 341 Intérêts minoritaires (20) (21) Résultat net ajusté 393 320 + 22,8% ANNEXE III

VIVENDI CHIFFRE D’AFFAIRES, RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT

ET RÉSULTAT OPERATIONNEL AJUSTÉ PAR METIER

(IFRS, non audité) Semestres clos le 30 juin (en millions d'euros) 2018 2017 % de variation % de variation à taux de change constants % de variation à taux de change et périmètre constants (a) Chiffre d'affaires Universal Music Group 2 628 2 666 -1,4% +6,8% +6,8% Groupe Canal+ 2 575 2 555 +0,8% +1,3% +1,3% Havas 1 052 - na na na Gameloft 149 168 -11,1% -5,4% -5,4% Vivendi Village 52 56 -8,1% -7,3% -3,7% Nouvelles Initiatives 32 23 +36,6% +36,6% +36,6% Eliminations des opérations intersegment (25) (6) Total Vivendi 6 463 5 462 +18,3% +24,1% +4,0% Résultat opérationnel courant (ROC) Universal Music Group 355 311 +14,0% +23,5% +23,5% Groupe Canal+ 241 186 +29,7% +28,4% +28,4% Havas 115 - na na na Gameloft (4) 2 na na na Vivendi Village (7) (7) -4,3% -4,3% -97,4% Nouvelles Initiatives (42) (38) -10,2% -10,2% -10,2% Corporate (56) (53) -6,1% -7,6% -7,6% Total Vivendi 602 401 +50,2% +58,5% +27,8% Résultat opérationnel ajusté (EBITA) Universal Music Group 326 286 +13,9% +23,5% +23,5% Groupe Canal+ 221 171 +29,2% +27,8% +27,8% Havas 102 - na na na Gameloft (8) (1) x 9,1 x 6,0 x 6,0 Vivendi Village (6) (9) +30,7% +30,7% -5,3% Nouvelles Initiatives (43) (38) -12,3% -12,3% -12,3% Corporate (50) (57) +13,2% +11,8% +11,8% Total Vivendi 542 352 +54,0% +62,6% +31,6% na : non applicable. a. Le périmètre constant permet de retraiter les impacts de l’acquisition d’Havas (3 juillet 2017) et de Paylogic par Vivendi Village (16 avril 2018), ainsi que de la cession de Radionomy par Vivendi Village (17 août 2017). Nota : Au premier semestre 2018, Vivendi a appliqué deux nouvelles normes comptables : IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients et IFRS 9 – Instruments financiers (se reporter à l’annexe V). ANNEXE IV VIVENDI BILAN CONDENSÉ

(IFRS, non audité) (en millions d'euros) 30 juin 2018 (non audité) 1er janvier 2018 ACTIF Ecarts d'acquisition 12 327 12 084 Actifs de contenus non courants 2 208 2 087 Autres immobilisations incorporelles 445 440 Immobilisations corporelles 934 930 Participations mises en équivalence 3 929 4 526 Actifs financiers non courants 2 675 4 502 Impôts différés 732 627 Actifs non courants 23 250 25 196 Stocks 197 177 Impôts courants 415 406 Actifs de contenus courants 942 1 160 Créances d'exploitation et autres 4 729 5 208 Actifs financiers courants 1 141 138 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 672 1 951 Actifs courants 10 096 9 040 TOTAL ACTIF 33 346 34 236 CAPITAUX PROPRES ET PASSIF Capital 7 150 7 128 Primes d'émission 4 393 4 341 Actions d'autocontrôle (649) (670) Réserves et autres 6 206 6 835 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Vivendi SA 17 100 17 634 Intérêts minoritaires 236 222 Capitaux propres 17 336 17 856 Provisions non courantes 1 501 1 515 Emprunts et autres passifs financiers à long terme 4 154 4 170 Impôts différés 822 589 Autres passifs non courants 208 226 Passifs non courants 6 685 6 500 Provisions courantes 400 412 Emprunts et autres passifs financiers à court terme 355 373 Dettes d'exploitation et autres 8 378 9 019 Impôts courants 192 76 Passifs courants 9 325 9 880 Total passif 16 010 16 380 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 33 346 34 236 Nota : Au premier semestre 2018, Vivendi a appliqué deux nouvelles normes comptables : IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients et IFRS 9 – Instruments financiers (se reporter à l’annexe V). ANNEXE V VIVENDI RETRAITEMENT DE L’INFORMATION COMPARATIVE

(IFRS, non audité) Au premier semestre 2018, Vivendi a appliqué deux nouvelles normes comptables : IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients : conformément aux dispositions de cette norme, Vivendi a appliqué ce changement de norme comptable au chiffre d’affaires de l’exercice 2017, les données présentées au titre de l’ensemble des périodes de 2018 et de 2017 sont ainsi comparables.

: conformément aux dispositions de cette norme, Vivendi a appliqué ce changement de norme comptable au chiffre d’affaires de l’exercice 2017, les données présentées au titre de l’ensemble des périodes de 2018 et de 2017 sont ainsi comparables. IFRS 9 – Instruments financiers : conformément aux dispositions de cette norme, Vivendi a appliqué ce changement de norme comptable exclusivement au compte de résultat de l’exercice 2018 et a retraité son bilan d’ouverture au 1er janvier 2018, les données présentées au titre de l’exercice 2017 ne sont donc pas comparables. Pour une information détaillée, se reporter aux notes 1 et 21 de l’annexe aux états financiers condensés du premier semestre clos le 30 juin 2018, du document « Rapport financier semestriel 2018 » qui sera mis en ligne ultérieurement sur le site internet de Vivendi (www.vivendi.com). Impacts liés à l’application de la norme IFRS 15 sur le chiffre d’affaires par métier 2017 (en millions d'euros) 1er trimestre clos le 31 mars 2e trimestre clos le 30 juin 1er semestre clos le 30 juin 3e trimestre clos le 30 septembre 4e trimestre clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre Chiffre d'affaires (tel que publié antérieurement) (A) Universal Music Group 1 284 1 382 2 666 1 319 1 688 5 673 Groupe Canal+ 1 278 1 290 2 568 1 257 1 421 5 246 Havas (a) - - - 525 626 1 151 Gameloft 68 62 130 63 65 258 Vivendi Village 26 30 56 25 28 109 Nouvelles Initiatives 10 13 23 11 17 51 Eliminations des opérations intersegment (3) (3) (6) (16) (22) (44) Total Vivendi 2 663 2 774 5 437 3 184 3 823 12 444 Retraitements IFRS 15 (B) Universal Music Group - - - - - - Groupe Canal+ (6) (7) (13) (5) (30) (48) Havas (a) - - - 14 22 36 Gameloft 23 15 38 14 17 69 Vivendi Village - - - - - - Nouvelles Initiatives - - - - - - Eliminations des opérations intersegment - - - - - - Total Vivendi 17 8 25 23 9 57 Chiffre d'affaires retraité (A+B) Universal Music Group 1 284 1 382 2 666 1 319 1 688 5 673 Groupe Canal+ 1 272 1 283 2 555 1 252 1 391 5 198 Havas (a) - - - 539 648 1 187 Gameloft 91 77 168 77 82 327 Vivendi Village 26 30 56 25 28 109 Nouvelles Initiatives 10 13 23 11 17 51 Eliminations des opérations intersegment (3) (3) (6) (16) (22) (44) Total Vivendi 2 680 2 782 5 462 3 207 3 832 12 501 a. Pour mémoire, Vivendi consolide Havas par intégration globale depuis le 3 juillet 2017. ANNEXE V (suite) VIVENDI RETRAITEMENT DE L’INFORMATION COMPARATIVE

(IFRS, non audité) Retraitements du bilan consolidé 31 décembre 2017 Retraitements IFRS 9 Retraitements IFRS 9 et IFRS 15 par les participations mises en équivalence 1er janvier 2018 (en millions d'euros) Publié Retraitements IFRS 15 Retraité ACTIF Ecarts d'acquisition 12 084 12 084 12 084 Actifs de contenus non courants 2 087 2 087 2 087 Autres immobilisations incorporelles 440 440 440 Immobilisations corporelles 930 930 930 Participations mises en équivalence 4 540 4 540 (14) 4 526 Actifs financiers non courants 4 583 4 583 (81) 4 502 Impôts différés 619 6 625 2 627 Actifs non courants 25 283 6 25 289 (79) (14) 25 196 Stocks 177 177 177 Impôts courants 406 406 406 Actifs de contenus courants 1 160 1 160 1 160 Créances d'exploitation et autres 5 218 5 218 (10) 5 208 Actifs financiers courants 138 138 138 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 951 1 951 1 951 Actifs courants 9 050 - 9 050 (10) - 9 040 TOTAL ACTIF 34 333 6 34 339 (89) (14) 34 236 CAPITAUX PROPRES ET PASSIF Capital 7 128 7 128 7 128 Primes d'émission 4 341 4 341 4 341 Actions d'autocontrôle (670) (670) (670) Réserves et autres 6 857 (12) 6 845 4 (14) 6 835 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Vivendi SA 17 656 (12) 17 644 4 (14) 17 634 Intérêts minoritaires 222 222 222 Capitaux propres 17 878 (12) 17 866 4 (14) 17 856 Provisions non courantes 1 515 1 515 1 515 Emprunts et autres passifs financiers à long terme 4 263 4 263 (93) 4 170 Impôts différés 589 589 589 Autres passifs non courants 226 226 226 Passifs non courants 6 593 - 6 593 (93) - 6 500 Provisions courantes 412 412 412 Emprunts et autres passifs financiers à court terme 373 373 373 Dettes d'exploitation et autres 9 001 18 9 019 9 019 Impôts courants 76 76 76 Passifs courants 9 862 18 9 880 - - 9 880 Total passif 16 455 18 16 473 (93) - 16 380 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 34 333 6 34 339 (89) (14) 34 236 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180730005637/fr/

