Boostheat : document d'enregistrement approuvé par l'AMF

12/09/2019 | 09:57

Boostheat, groupe industriel qui conçoit, développe et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques, annonce l'approbation de son document d'enregistrement par l'AMF, en date du 11 septembre.



Le document d'enregistrement est la première étape de son projet d'introduction en bourse sur le marché réglementé Euronext à Paris, sous réserve des conditions de marché et de la délivrance par l'AMF d'un visa sur le prospectus relatif à l'opération.



'Le groupe Holdigaz, acteur majeur gazier en Suisse, actionnaire de référence de Boostheat, obligataire et partenaire commercial, s'est d'ores et déjà engagé à soutenir ce projet', précise la société française.



