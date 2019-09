Boostheat : lancement de son introduction en bourse

25/09/2019 | 08:09

Boostheat annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.



La société vise une augmentation de capital d'un montant d'environ 38,7 ME pouvant être porté à environ 44,6 ME, en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, et à environ 51,2 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation (sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 15,50 E par action).



20,6 ME seront réalisés sous la forme d'engagements de souscription par compensation avec les créances obligataires détenues par les actionnaires, dont Holdigaz, acteur majeur gazier en Suisse, et les fondateurs, soit 53% de l'offre initiale.



La fourchette indicative de prix de l'offre est fixée entre 14 E et 17 E par action. La période de souscription est comprise entre le 25 septembre et le 7 octobre 2019 inclus pour l'Offre à Prix Ouvert (OPO) et jusqu'au 8 octobre 2019 (12h) pour le Placement Global.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.