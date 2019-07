Boris Johnson, Ormuz et un déluge de résultats

Les temps forts économiques du jour

L'avant-dernière semaine de juillet est traditionnellement l'une des plus intenses de l'année pour les publications d'entreprises. Le millésime 2019 ne dérogera pas à la règle avec plusieurs centaines d'annonces. Parmi les très grandes entreprises qui sont susceptibles de faire la tendance, on citera Visa Coca-Cola et Hermès (mardi), Facebook LVMH et Boeing (mercredi), Amazon Diageo et Kering (jeudi) ou McDonald's AbbVie et ENI (vendredi). Sur les marchés occidentaux, plus de 50 entreprises pesant plus de 50 milliards de dollars de capitalisation sont programmées. Vendredi soir, les analystes disposeront d'un premier bilan fiable de la tendance générale des résultats du second trimestre.La semaine s'ouvre aussi sur des tensions accrues dans le Golfe Persique. Theresa May a convoqué une réunion de crise ce matin pour chercher la meilleure réponse à la saisie par l'Iran d'un pétrolier battant pavillon britannique vendredi dans le détroit d'Ormuz. Deux semaines plus tôt, Londres avait fait arraisonner un pétrolier iranien au large de Gibraltar, où il est toujours confiné, au motif qu'il transportait du pétrole pour la Syrie. Les chefs de la diplomatie britannique et iranien ont toutefois adopté ces dernières heures des tons plutôt conciliants. A Londres toujours, le nom du futur premier ministre sera dévoilé mardi. Le fantasque Boris Johnson a toutes les chances de prendre les rênes du pays. S'il est désigné par la base des conservateurs, il se rendra mercredi devant la Reine pour être intronisé.L'ambiance est baissière en Asie pour la première séance de la semaine. Les indicateurs avancés sont en revanche proches de l'équilibre aux Etats-Unis et en Europe.Calme plat sur le front des publications d'indicateurs en ce 22 juillet.L'euro a reculé à 1,1218 USD. L'once d'or gagne 0,1% à 1427 USD. Le pétrole remonte sur fond de tensions dans le golfe persique, avec un Brent à 63,30 USD et un WTI à 56,26 USD. Le rendement du T-Bond atteint 2,054% à 10 ans. Le Bitcoin est quasiment stable à 10 611 USD.