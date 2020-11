Boris Johnson dit s'être entretenu avec Joe Biden

LONDRES, 10 novembre (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson annonce mardi s'être entretenu avec le président américain élu Joe Biden.

"Je viens de parler à @JoeBiden pour le féliciter de son élection", écrit-il sur Twitter.

"Je me réjouis de renforcer le partenariat entre nos pays et de travailler avec lui à nos priorités communes - la lutte contre le changement climatique, la promotion de la démocratie et reconstruire mieux après la pandémie", ajoute-t-il. (Alistair Smout, version française Jean-Philippe Lefief)