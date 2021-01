Boris Johnson dit vouloir travailler étroitement avec Joe Biden

LONDRES, 20 janvier (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré mardi qu'il était impatient de travailler étroitement avec le président élu américain Joe Biden, qui sera investi mercredi à la Maison blanche, soulignant les intérêts partagés par le Royaume-Uni et les Etats-Unis, deux proches alliés.

Boris Johnson n'a jamais rencontré Joe Biden et fût jadis décrit comme le "Trump britannique" par le président américain sortant Donald Trump, ce qui a poussé des observateurs à considérer que Johnson devra redoubler d'efforts pour entretenir la relation dite spéciale entre Londres et Washington.

"Je félicite chaleureusement Joe Biden pour son investiture historique comme 46e président des Etats-Unis et j'ai hâte de travailler étroitement avec sa nouvelle administration alors que nous allons vaincre le COVID et reconstruire en mieux après la pandémie", dit le dirigeant britannique dans un communiqué.

Citant notamment la lutte contre le changement climatique et les questions de défense et de sécurité, Boris Johnson note que "nos objectifs sont les mêmes et nos nations vont travailler main dans la main pour les atteindre". (Michael Holden; version française Jean Terzian)