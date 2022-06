Boris Johnson espère que sa visite au Rwanda aidera les gens à se débarrasser de leurs "attitudes condescendantes".

Johnson rencontrera le Prince Charles à Kigali vendredi en marge d'une réunion des dirigeants du Commonwealth, après que les médias aient rapporté que l'héritier du trône a qualifié en privé les plans du gouvernement d'"épouvantables".

Plus tôt cette année, la Grande-Bretagne a conclu un partenariat de 120 millions de livres (147 millions de dollars) avec le Rwanda pour expulser les demandeurs d'asile vers le pays d'Afrique de l'Est, mais le premier vol de ce type a été arrêté la semaine dernière par la Cour européenne des droits de l'homme.

Le plan a été critiqué par des opposants, des organisations caritatives et des chefs religieux qui le qualifient d'inhumain.

"C'est une occasion pour nous tous de comprendre par nous-mêmes, de comprendre ce que ce partenariat a à proposer et ce que les Rwandais ont à proposer et d'aider les autres à se défaire de leur attitude condescendante à l'égard du Rwanda et de la manière dont ce partenariat peut fonctionner", a-t-il déclaré aux journalistes avant son vol.

M. Johnson a déclaré qu'il s'entretiendrait jeudi avec le président rwandais Paul Kagame au sujet de ce partenariat.

Au début du mois, deux journaux britanniques ont rapporté que Charles avait critiqué en privé les plans. Selon le Times, Charles craignait que la politique d'asile controversée ne fasse de l'ombre à la réunion du Commonwealth où il représente sa mère, la reine Elizabeth.

Le gouvernement affirme que l'accord permettra d'endiguer le flux des dangereux voyages transmanche et de briser le modèle économique des réseaux de passeurs.

Interrogé sur le commentaire supposé de Charles, Johnson a répondu : "Je n'ai aucune preuve de l'affirmation que vous avez faite ... Je ne peux pas le confirmer. Je pense que la politique est raisonnable, mesurée".

"Je suis très impatient de voir (Charles) ... mais vous ne vous attendez pas à ce que je commente des conversations que je pourrais avoir ou non avec lui."

(1 $ = 0,8154 livre)