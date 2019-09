Boris Johnson ne demandera pas un nouveau report du Brexit

(Actualisé tout du long)

LONDRES, 10 septembre (Reuters) - Boris Johnson a affirmé lundi soir qu'il ne demanderait pas un nouveau report du Brexit, quelques heures après la promulgation d'une loi l'obligeant à solliciter auprès de l'Union européenne un report de trois mois du Brexit jusqu'à fin janvier 2020 si aucun accord n'est trouvé avec Bruxelles avant le 31 octobre.

Cette loi, promulguée lundi par la reine Elizabeth II, donne au gouvernement jusqu'au 19 octobre pour conclure un nouvel accord de divorce avec Bruxelles - la date retenue suit le prochain conseil européen des 17 et 18 octobre à Bruxelles - ou pour obtenir l'aval du Parlement à une sortie sans accord, alors que la Chambre des communes a déjà voté à plusieurs reprises contre la perspective d'un "no deal".

Alors qu'il tente de trouver une issue à l'impasse à Londres, Johnson va demander une nouvelle fois lundi soir au Parlement britannique la tenue d'élections législatives anticipées dès le 15 octobre, une initiative vouée à l'échec dont le vote se tiendra vers 23h20 GMT. Les travaux du parlement seront ensuite suspendus jusqu'au 14 octobre.

"Si vous voulez réellement retarder le Brexit au-delà du 31 octobre, comme vous semblez vouloir le faire, alors votez pour des élections et laissez les gens décider s'ils veulent le reporter ou pas", a déclaré Boris Johnson devant les parlementaires britanniques à l'ouverture des débats sur la motion.

"Et si vous refusez de le faire ce soir, alors j'irai à Bruxelles (...) le 17 octobre et je négocierai notre départ le 31 octobre, avec un accord si tout va bien (...) mais sans si nécessaire. Je ne demanderai pas un nouveau report".

Plus tôt lundi, Johnson avait réaffirmé son intention de conclure un nouvel accord lors du conseil européen et promis de ne pas se laisser "intimider" par les parlementaires qui cherchent à empêcher une rupture sans accord.

Le chef de file de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a déclaré pour sa part que le Labour était impatient de participer à des élections, mais que son camp voulait d'abord qu'un report du Brexit soit validé.

"Malgré notre enthousiasme, nous ne sommes pas prêts à risquer d'infliger à notre communauté le désastre d'un no-deal", a-t-il indiqué.

Plus de trois ans après le référendum du 23 juin 2016 par lequel un peu moins de 52% des électeurs ont opté pour une sortie de l'Union européenne, le divorce est comme figé, suspendu à l'issue du bras de fer que se livrent Johnson et les anti-No Deal en cette rentrée parlementaire. (William James et Kylie MacLellan; avec Paul Sandle, Kate Holton et Alistair Smout Arthur Connan pour le service français)