Boris Johnson prêt à démissionner de son poste de Premier ministre britannique

RÉACTION DES MARCHÉS FINANCIERS :

La nouvelle de la démission imminente de Johnson a contribué à pousser l'indice FTSE 250, axé sur le marché intérieur, à un sommet d'une semaine, alors que la livre s'est renforcée. Il était en hausse de 0,8 %. L'indice FTSE 100 s'est légèrement détendu et était en hausse de 1 %.

Par rapport au dollar américain, la livre britannique est passée de 1,1938 $ avant l'annonce de la nouvelle à 1,1994 $, soit une hausse de 0,6 % au plus haut de la journée. Elle a atteint mercredi son plus bas niveau de mars 2020 à 1,1887 $.

CITATIONS

COLIN ASHER, ÉCONOMISTE SENIOR, MIZUHO, LONDRES :

"Il est difficile de voir la livre sterling descendre beaucoup plus bas qu'ici. Il y a eu un petit sursaut lorsqu'il a dit qu'il partait, mais tout d'abord, la majeure partie est déjà dans le prix à la suite des événements récents. Deuxièmement, ce combat porte sur la personnalité et la probité plutôt que sur la politique.

"L'hypothèse du marché est que la politique ne changera pas de manière significative. Je ne pense pas que le nouveau venu arrivera avec des réductions d'impôts massives. Il y aura des retouches et même avant cette semaine, les gens s'attendaient à un allégement fiscal plus important à l'automne, lorsque les factures augmenteront. Nous aurons probablement une politique fiscale plus souple, mais comme le combat ne porte pas sur la politique, toute attente de changement de politique sera relativement modeste dans cet environnement."

PHILIP SHAW, ÉCONOMISTE EN CHEF, INVESTEC, LONDRES :

"Il est normal, lorsque l'on assiste à un chaos politique de cette nature, que cela tire une devise vers le bas.

"Pour la réaction de la livre sterling, nous envisageons trois choses possibles. Premièrement, c'est la phase finale de ce qui a été une période incertaine, à propos de qui reste au numéro 10 ou qui est au numéro 10. Deuxièmement, il est possible que nous ayons une série de négociations moins conflictuelles avec l'UE sur le protocole de l'Irlande du Nord, ce qui réduit le risque de tensions commerciales entre l'UE et le Royaume-Uni, ce qui est positif pour la livre sterling.

"Troisièmement, Boris Johnson n'étant plus Premier ministre, on pourrait dire que la campagne pour l'indépendance de l'Écosse va prendre un coup, ce qui réduit peut-être le risque d'un vote en faveur de l'indépendance de l'Écosse, s'il est accordé l'automne prochain."