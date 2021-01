Boris confine, Donald trompe

Personne n'était suffisamment naïf pour penser que le changement d'année allait résoudre un certain nombre des maux auxquels nous sommes confrontés depuis plusieurs mois. Par contre, le petit vent d'optimisme récent a cessé de souffler, ce qui s'explique aisément par une accumulation d'actualités perturbantes.

Prenons d'abord la démocratie américaine, qui se retrouve une nouvelle fois prise en otage par un Donald Trump dont le comportement, du moins vu d'ici, est proprement hallucinant. Le 45e président des États-Unis continue à marteler, sans aucune preuve, que l'élection présidentielle a été volée, tout en se servant de son poste pour exercer des pressions indignes. La mascarade est censée durer encore deux semaines jusqu'à l'intronisation de Joe Biden le 20 janvier. Espérons qu'elle n'ira pas au-delà. Pour l'heure, le parti républicain, fissuré, craint que les gesticulations de Mister Trump ne lui fassent perdre les deux sièges de sénateur en jeu en Géorgie, ce qui ferait basculer le congrès américain en bleu. Le vote a lieu aujourd'hui, mais l'officialisation des résultats risque de prendre du temps, si l'on en croit une jurisprudence récente.

Sur le front du coronavirus, l'équation est finalement plus simple. Relâchement = hausse des contaminations. Tant que les vaccins n'auront pas renforcé les défenses, les Etats continueront à naviguer à vue. Boris Johnson et son gouvernement ont décidé hier d'un nouveau confinement pour alléger la pression sur le système hospitalier au Royaume-Uni. Voilà ce qui nous pend au nez en France et ailleurs après le brassage des fêtes de fin d'année. Et qui prolonge le calvaire de la restauration, de la culture, du tourisme, etc.

Sur les marchés financiers, le scénario central est toujours celui d'une accélération économique permise par la disparition progressive de la contamination et l'allègement des restrictions. Mais on l'a vu avec la séance d'hier, cela ne se fera pas sans heurts. Les marchés européens, peut-être encore un peu alcoolisés par leur Saint-Sylvestre à l'isolement, ont voulu démarrer 2021 en fanfare. Le soufflé est retombé avec la gueule de bois de Wall Street, où l'on goûte peu les cahots de la campagne vaccinale, le bazar politique et les signaux pandémiques qui se dégradent.

Il serait présomptueux et idiot de chercher à tirer des enseignements profonds de la première séance de l'année. Mais elle est là pour nous rappeler que les risques sont bien plus diffus qu'ils ne l'étaient l'année dernière à la même époque, et sans doute plus élevés aussi, malgré ce que l'on pense généralement. Les tensions commerciales sino-américaines et le Brexit avaient quelque chose de palpable. Les menaces sur nos modes de vie, nos interactions humaines et nos démocraties (je l'écris sans emphase) sont bien plus difficiles à appréhender. J'aimerais, et je crois ne pas être le seul, qu'il y ait un peu plus de cohérence entre les parcours boursiers médians et les réalités économiques du quotidien. Cela réduirait le sentiment de malaise persistant sur le décalage entre les deux mondes. En attendant, restons investis sur des entreprises solides offrant de bonnes perspectives de long terme dans des domaines porteurs : c'est encore le meilleur moyen d'éviter de trembler en pensant aux impondérables de 2021.

Les indicateurs avancés européens sont légèrement baissiers à l'heure où ces lignes sont écrites. Tokyo a enchaîné une seconde séance de baisse en 2021.

Les temps forts économiques du jour

L'inflation française (8h45), le chômage allemand (9h55) et la masse monétaire M3 de novembre (10h00) précéderont l'indice ISM Manufacturier aux Etats-Unis (16h00).

L'euro est solide à 1,2270 USD. L'once d'or se stabilise à 1940 USD. Le pétrole remonte légèrement à 51 USD le baril de Brent et à 47,56 USD le baril WTI. Le taux du 10 ans américain s'établit à 0,92%. Le Bitcoin perd du terrain à 30 852 USD.

Les principaux changements de recommandations

Bank of Ireland : KBW passe de performance de marché à surperformance en visant 4,70 EUR.

BMW : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 85 EUR.

Compagnie Financière Richemont : entre dans le Top 10 EMEA de BofA ML pour le T1.

Continental : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 140 EUR.

Delivery Hero : Citigroup reste à l'achat et relève son objectif de cours de 140 à 158 EUR.

E.ON : J.P. Morgan reprend le suivi à neutre en visant 10 EUR.

ElringKlinger : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 9 EUR.

Jost Werke : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 42 EUR.

LVMH : China Renaissance passe de conserver à acheter en visant 590 EUR.

Michelin : J.P. Morgan reste à surpondérer et relève son objectif de cours de 110 à 125 EUR.

Nagarro : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 110 EUR.

Nanobiotix : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 15 à 20,50 EUR.

NordNet : J.P. Morgan démarre le suivi à neutre en visant 137 SEK. Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 145 SEK.

Pernod Ricard : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 170 à 180 EUR.

Pirelli : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 4 EUR.

Renault : J.P. Morgan reste à surpondérer et relève son objectif de cours de 40 à 67 EUR.

Solvay : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 90 à 125 EUR.

Spire Healthcare : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 78 à 159 GBp.

Unilever : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 5500 à 5350 GBp.

Valeo : J.P. Morgan reste à surpondérer et relève son objectif de cours de 28 à 38 EUR.

Wendel : HSBC relève son objectif de cours de 112 à 123 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Dans le monde

Annonces importantes

Ça publie aujourd'hui. Fast Retailing, WM Morrison, NordNet…