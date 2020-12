Boris traverse la Manche (et il n'est pas content)

La petite histoire du jour, ce sont les premières vaccinations qui seront lancées ce 8 décembre au Royaume-Uni, pour les personnes les plus fragiles, grâce aux doses du vaccin de Pfizer et BioNTech. En réalité, d'autres pays ont déjà commencé à vacciner leurs populations, mais pas avec des produits issus de la recherche occidentale. Condescendance oblige, c'est donc ce 8 décembre que les marchés retiennent comme point de départ de la vaccination. Prochaine étape, trouver la date du point de départ de l'efficacité de la vaccination, qui sera bien plus importante que les effets d'annonces pour des pans entiers de l'économie.

Au vu de ce qui se passe actuellement en Europe et aux Etats-Unis, le vaccin semble être un passage obligé vers un retour à la normale. L'expérience récente montre sur le vieux continent que les contaminations baissent mais restent sur des niveaux plateaux lorsque les confinements sont légers. Aux Etats-Unis, la seconde vague est sévère en l'absence de mesures fédérales coordonnées, une preuve de plus que la méthode Coué ne guérit pas du coronavirus. Le pays attend donc lui aussi avec impatience ses premières doses… et son nouveau plan de soutien, mais c'est un autre débat.

Revenons à la grand Histoire et à l'Europe où les négociateurs du Brexit vont désormais laisser la place à leurs chefs respectifs. Boris Johnson et Ursula von der Leyen ont entamé les discussions finales en direct. Le Premier ministre britannique va même traverser le Channel pour tenter d'arracher une décision. Compte tenu des contraintes calendaires (le conseil européen se tient jeudi et vendredi), la presse britannique estime qu'il est raisonnable de penser que tout se jouera mercredi. A priori, Londres a fait un pas dans la bonne direction en renonçant à des clauses de sa loi sur le marché intérieur, de toute façon contraires au droit international. Mais les pierres sur lesquelles achoppent l'accord final sont toujours présentes, en particulier la pêche et les échanges commerciaux. Je n'ai aucune idée arrêtée sur les conséquences réelles d'un Brexit sans accord, hormis "tout ça pour ça". Mais je pense quand même d'une part que ce sera plus un problème pour le Royaume-Uni que pour le reste du continent, et d'autre part que cela pourrait créer quelques remous à court terme pour les marchés européens, ou du moins grever leur parcours par rapport aux Etats-Unis et à l'Asie.

A une quinzaine de jours de Noël, les marchés ont démarré la semaine en ordre dispersé, avec une majorité de baisses et la confirmation qu'il ne fallait pas enterrer trop vite les valeurs technologiques américaines, puisque le Nasdaq 100 a signé une neuvième séance consécutive de hausse pour terminer sur de nouveaux records, en portant ses gains 2020 à 43,5%. Les hausses des technologiques, de la santé ou de la consommation de base aux dépens des secteurs cycliques et financiers montrent aussi que les investisseurs ne sont pas encore totalement à l'aise avec le début de l'année prochaine. J'illustre mon propos avec les commentaires de l'économiste en chef de First Trust, Brian Wesbury, qui expliquait hier soir que la surveillance des données à haute fréquence liées au transport aux Etats-Unis (réservations, trafic ferroviaire, consommation d'essence, etc.) montre que l'accélération affichée depuis la mi-mai s'est stabilisée voire dans certains cas qu'elle s'est affaiblie. Ainsi de son point de vue, "les signaux positifs sont temporairement en sommeil en raison des mesures restrictives importantes décidées par les Etats". Ceci explique probablement le retour à un certain conservatisme des investisseurs, j'entends par-là un retour sur les recettes qui ont fonctionné jusqu'à la fin du mois d'octobre.

Ce matin, comme ce fut le cas ces derniers jours, les indicateurs avancés sont indécis en Europe à l'heure où ces lignes sont écrites. L'Asie perd un peu de terrain en fin de parcours.

Les temps forts économiques du jour

L'indice de confiance des financiers allemandes ZEW (11h00) est le temps fort de la matinée en Europe. Aux Etats-Unis, ce sont les chiffres de la productivité et du coût de la main d'œuvre qui retiendront l'attention à 14h30. Cette nuit, le nouveau premier ministre japonais Yoshihide Suga a annoncé un plan de soutien équivalent à 584 Mds€, le troisième destiné à lutter contre les dégâts du coronavirus.

L'euro se stabilise à 1,2113 USD, tandis que l'once d'or remonte légèrement à 1869 USD. Le pétrole recule légèrement à 48,38 USD le baril de Brent de Mer du Nord et à 45,40 USD le baril de brut léger américain WTI. La dette américaine offre un rendement de 0,93 % sur 10 ans. Le Bitcoin se négocie 19 200 USD l'unité.

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Peugeot et Fiat Chrysler confrontés à une enquête approfondie de l'antitrust brésilien sur leur mariage.

EssilorLuxottica lance une augmentation de capital réservée à ses salariés.

GTT reçoit une commande de Hyundai Heavy Industries pour la conception des cuves de deux méthaniers.

Niel, Pigasse et Zouari ont levé 300 M€ pour leur SPAC, 2MX Organic.

Europcar poursuit ses efforts dans l'obtention d'accords avec ses créanciers en vue de la renégociation de sa dette.

Albioma émet 100 M€ de dette EURO PP verte à 7 et 8 ans.

Inventiva fait état d'une publication sur des résultats précliniques avec lanifibranor.

Amoeba signe un partenariat de recherche aux Etats-Unis avec Gowan.

Néovacs fait le point sur les dernières avancées de son programme de recherche Kinoïde sur les allergies.

Le setanaxib de Genkyotex obtient la désignation de médicament orphelin de la Commission Européenne pour le traitement de la CBP.

Delta Drone tire une tranche d'ORNAN de 2 M€ et annonce le succès de la levée de fonds de Delta Drone International en Australie.

Generix et Bio-UV ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes

Uber vend sa division de conduite autonome à la start-up Aurora, sur la base d'une valorisation de 4 Mds$, en prenant 26% d'Aurora dans l'opération mais en scellant sa sortie de cette technologie.

Goldman Sachs rachète la totalité du capital de sa coentreprise chinoise.

Romande Energie prend une participation dans plusieurs projets éoliens en France avec Calycé.

Veritas capital dépense 3,4 Mds$ pour racheter la division IT de Northrop Grumman.

Duracell (Berkshire Hathaway) et Energizer mettent fin à leurs contentieux judiciaire sur la durée de vie de leurs piles.

Dans le cadre d'un tour de vis de Pékin sur les applications pour les smartphones, TripAdvisor disparaît du paysage en Chine.

Carrier vend ses parts dans Beijer Ref à EQT AB pour 1,1 Md$.

JD Health s'envole de plus de 40% pour ses débuts à Hong Kong.

Ça publie aujourd'hui. Brown-Forman, Chewy, AutoZone, Ferguson, Ashtead, ICA Gruppen, Thor Industries, Finnair, Compagnie des Alpes…