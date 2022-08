Borrell (UE) opposé à l'interdiction de visas pour les Russes

VIENNE (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui se réuniront cette semaine à Prague, ne parviendront probablement pas à l'unanimité sur la question d'une interdiction de visa à tous les ressortissants russes en raison de la guerre en Ukraine, a estimé dimanche le porte-parole de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Interrogé par la chaîne de télévision autrichienne ORF TV, le Haut Représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui préside les réunions des ministres européens des Affaires étrangères, dont celle de mardi et mercredi, s'est dit personnellement opposé à cette idée, défendue notamment par la Pologne et les pays baltes.

"Je ne crois pas que couper les liens avec la population civile russe sera utile, et je ne crois pas que cette idée obtiendra l'unanimité requise", a-t-il dit.

"Je crois que nous devons revoir la manière dont certains Russes obtiennent un visa. Nous devons être plus sélectifs. Mais je ne suis pas favorable à l'arrêt de délivrance des visas pour tous les Russes."

(Reportage Francois Murphy, version française Jean-Stéphane Brosse)