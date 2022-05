Bosch répercutera les hausses de prix sur les clients

"La charge sur notre résultat augmente considérablement en raison des fortes hausses du coût de l'énergie, des matières premières et de la logistique", a déclaré Markus Forschner, chef des finances de Bosch.

"Ce ne sont pas seulement les constructeurs automobiles qui doivent répercuter les hausses de prix, mais surtout les fournisseurs comme nous."

Grâce aux augmentations de prix et aux taux de change favorables, Bosch prévoit une croissance des ventes de plus de 6 % pour l'année en cours, après des ventes de près de 79 milliards d'euros (83,14 milliards de dollars) en 2021, et un rendement des ventes pour 2022 de 3 à 4 %.

(1 $ = 0,9502 euros)