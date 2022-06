Bosch signe un exercice 2021 amélioré en Suisse

Zurich (awp) - Le chiffre d'affaires de Bosch Suisse a augmenté l'an dernier, à la faveur notamment de la demande en électromobilité mais aussi en biens de consommation.

Les recettes ont atteint 745 millions de francs suisses en 2021, soit une croissance d'environ 11,5% en comparaison annuelle, précise Bosch jeudi. Le chiffre d'affaires net total, comprenant les livraisons internes aux filiales, s'est élevé à 1,65 milliard de francs suisses (1,4 milliard).

"Ce résultat positif reflète les bonnes performances de nos différentes divisions", malgré "un contexte mondial peu favorable", a déclaré Ute Lepple, qui dirige la branche suisse du groupe de Stuttgart.

Bosch a "de nouveau enregistré une nette croissance" dans la division des pièces de rechange automobile ainsi que dans les systèmes de propulsion et d'assistance à la conduite pour vélos électriques. Le secteur des biens de consommation a aussi vu son chiffre d'affaires augmenter. Malgré la pandémie et la conjoncture difficile, les recettes du secteur de la technologie industrielle ont crû.

Dans l'activité Énergie et la technologie du bâtiment, les ventes du sous-secteur le plus important, celui des pompes à chaleur, ont connu "une évolution particulièrement favorable, avec des gains de parts de marché significatifs". La société Elpro Group, établie à Buchs, a été rachetée tandis que le nom de Buderus Heiztechnik, dont le siège est à Pratteln, est devenu Bosch Thermotechnik.

L'année 2022 sera "exigeante", selon les propos de la directrice générale cités dans le communiqué. "Nous avons pris un bon départ et nous mettrons tout en oeuvre pour assurer une croissance supérieure à celle du marché dans les secteurs importants".

A l'échelle de tout le groupe, Bosch table sur une augmentation du chiffre d'affaires de plus de 6% et sur une croissance du résultat d'exploitation entre 3 et 4% mais aussi à des charges "considérables", principalement dues à l'augmentation des coûts de l'énergie, des matériaux et de la logistique.

En mars dernier, l'entreprise, qui emploie en Suisse 2000 personnes, a lancé la construction d'un nouveau bâtiment administratif sur le site de Zuchwil, dans le canton de Soleure, pour un budget de 45 millions de francs suisses. Il servira de siège social pour Bosch Suisse ainsi que pour la division produits Bosch Power Tools Accessories (Scintilla).

